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國內油價凍不住 中油喊漲！經部盼立院支持追加預算

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台灣中油公司12日宣布，自明天凌晨零時起至9月20日晚上12時止，國內汽、柴油價格各調漲0.7元及0.6元，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。 圖／中油提供
台灣中油公司12日宣布，自明天凌晨零時起至9月20日晚上12時止，國內汽、柴油價格各調漲0.7元及0.6元，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。 圖／中油提供

中東戰事升溫，推升國際油價，國內油價也中斷連六凍。台灣中油公司昨（12）日宣布，自明天凌晨零時起至9月20日晚上12時止，國內汽、柴油價格各調漲0.7元及0.6元，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中油表示，中東戰事升溫，原油供應與運輸風險大增，國際油價急遽上漲。依照中油浮動油價調整原則，調價指標7D3B本周（9月7日至9月11日）周均價為每桶115.61美元，較前周周均價99.82美元，上漲15.79美元，新台幣對美元匯率升值0.126元，依油價公式計算漲幅為12.29%。

中油表示，為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，9月14日至9月20日台灣中油公司各再吸收6.8元及8.7元，合計汽、柴油各共吸收10.5元及10.8元，國內汽、柴油價格各調漲0.7元及0.6元。中油表示，2月28日至9月13日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約198.5億元。

經濟部稍晚表示，依國際油價上漲幅度，95汽油原應漲11.2元、柴油原應漲11.4元，但中油持續專案吸收成本，14日起汽、柴油分別小漲0.7元及0.6元，國內油價仍維持亞鄰國家最低價。

經濟部表示，台灣持續透過油價平穩機制吸收漲幅，盡力減輕對民眾生活的衝擊。油價穩定背後，是由中油持續吸收油價差額，懇請立法院支持追加預算1,809.35億元撥補國營事業，讓國營事業有足夠財務韌性。

行政院會日前通過2026年追加預算。其中經濟部指示台電、中油及相關石油業者等配合穩定汽柴油、天然氣及家用液化石油氣價格政策，緩解對國內民生經濟影響，共編列1,809.35億元以補貼價差，包括：補助台灣中油公司吸收未足額調升油氣所需經費1,014.31億元，補助台電公司至8月底能源成本價差711.04億元，及補助國內桶裝瓦斯生產業者84億元。

中油 油價 中東戰事 調漲

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