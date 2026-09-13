7月實質薪資增幅 能否持續跑贏物價、維持購買力聚焦

今年以來全體受僱員工薪資表現穩健，主計總處預計14日公布7月各項薪資統計，薪資能否持續跑贏物價、維持實質購買力，將是此次數據的重要觀察焦點。

在人工智慧（AI）產業景氣暢旺、企業獲利成長支撐下，今年全體受僱員工薪資表現維持穩健。主計總處統計，今年上半年實質總薪資年增1.75%，寫九年來同期最大增幅。不過，薪資成長之際，物價漲幅也重新升溫，7月消費者物價指數（CPI）年增率已達2.52%。

主計總處統計，上半年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為48,981元，年增2.88%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增1.16%，為六年同期最大增幅，實質總薪資則年增1.75%，寫九年同期最佳表現。

單看6月，全體受僱員工經常性薪資平均為49,343元，年增3.18%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均達60,267元，年增6.53%，顯示企業薪酬與獎金發放仍對整體薪資形成支撐。

不過，實質薪資能否延續上半年的成長力道，關鍵在物價走勢。上半年CPI平均年增1.69%，相對溫和的通膨環境，是實質薪資增幅擴大的重要因素之一；但自5月起，CPI年增率重新站上2%，最新8月CPI雖降至2.04%，仍連四個月高於2%，前八月平均CPI年增率也升至1.84%，顯示物價壓力雖略有降溫，尚未完全退去。

主計總處表示，今年上半年受到最低工資調升、廠商加薪等因素帶動，名目薪資維持成長，加上同期CPI漲幅為五年最低，帶動實質薪資增幅擴大；不過，中東局勢緊繃、國際能源價格仍處高檔，若後續物價漲勢持續擴大，可能壓縮實質薪資成長空間。

尤其民眾感受較深的民生支出仍有漲勢。7月食物類價格年增2.49%，其中外食費年增3.05%，寫半年最大漲幅，蛋類、水產品、蔬菜及肉類價格也同步上揚。