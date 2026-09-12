近千人出席！力晶創辦人黃崇仁公祭 員工集體高喊「謝謝老闆」轉身哭紅眼

力晶集團創辦人黃崇仁公祭今日上午舉辦，賴清德總統到場致哀並頒褒揚令，賴總統表示，黃崇仁創辦力晶集團企業貢獻台灣經濟，並致力回饋社會、推動國際科技合作等事功，對他直面逆境，在挫折中清償1200億元債務、帶領公司轉型再成功股票上市的不屈不撓，以及看好台灣經濟在AI浪潮中起飛的遠見，深表敬佩並致哀思。

今日現場包括政商名流與親友、部屬近千人出席弔祭，場面莊嚴盛大備極哀榮。且因黃崇仁生前熱愛藝文，2004年創辦力晶文化基金會長期大力贊助國內外藝術團體來台演出。蜚聲國際的小提琴大師黃俊文，今日也與國家交響樂團（NSO)十位音樂家組成的室內樂團，在告別式現場演奏表達感念。

黃崇仁長期投入公共事務，曾擔任台北市電腦公會、台灣半導體產業協會、世界半導體協會的理事長，並積極推動半導體教育發展。在前總統蔡英文支持及半導體界共同投入下，成立「半導體研究學院」，為台灣未來半導體產業培育人才，奠定更穩固的基礎。

整場追思會耗時超二個小時中，連黃崇仁的大學同學都來送他最後一程。令人動容的是，最後一組是黃崇仁辦公室員工組成的隊伍上前致意時，集體大喊：「謝謝老闆！」 員工轉身離去時都哭紅了眼。