最低工資勞方喊分享經濟果實調幅5.75% 學者籲納就業占比審議

最低工資審議會24日登場，月薪可望突破新台幣3萬元，考量經濟成長各產業貢獻度不一，勞方主張分享1/3經濟成長果實、調幅應達5.75%，學者則建議納就業占比來審議。

根據最低工資法規定，勞動部必須於每年第3季召開最低工資審議會，今年最低工資審議會24日在勞動部召開，由勞、資、政、學四方委員共同審議明年最低工資。

依照過往審議會調幅默契，消費者物價指數（CPI）及經濟成長率為主要參考標的，主計總處日前公布8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.04%，而經濟成長率部分，主計總處日前也上修今年至11.05%，若以此數據估算，調幅高達7.56%。

經濟成長率產業貢獻不一 勞方退讓只要1/3

不過，全國產業總工會理事長、勞方委員戴國榮告訴中央社記者，今年經濟成長率高度集中於高科技產業，因此勞方不主張經濟成長率要分1/2，而是採分享1/3經濟成長果實加上消費者物價指數全數反應，今年調幅應至少5.75%。

戴國榮強調，雖然資方表態內需產業景氣並沒有那麼好，但明年仍有普發現金及今年9月開始的旅遊補助加持，都可以拉抬景氣，因此經濟成長率仍必須要分配。

戴國榮認為，對於內需服務業，包含9人以下的微型企業等，若是因最低工資調整而影響營運，政府可以針對這部分給予補貼。

若以調幅5.75%估算，明年最低工資月薪將達到3萬1196元、時薪將達到207元。

勞方委員喊要補貼 學者認不妥

對於勞方委員提出政府補貼，中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆則認為，補貼不是不行，但須有合理理由，若只是因為最低工資調整就要補貼，長久以來不是一個好制度。

辛炳隆說，雖然今年經濟成長率各產業貢獻度不一，但同一產業也有可能有人景氣好、有人不好，若大家都認為經濟成長率可以是補貼原因，那應該回頭檢討用單一的經濟成長率來做審議的默契。

辛炳隆也強調，最低工資審議是要保障領最低工資的邊際勞工基本生活，但補貼卻是用全體納稅人的錢，這之間的公平性須謹慎考慮。

最低工資怎麼審 學者建議納就業占比

半導體等科技業推動台灣經濟成長率，間接影響最低工資審議，科技業帶來的AI紅利等更可能延續多年，各產業別貢獻不一將成為未來數年最低工資審議會的討論難題。

台灣納入經濟成長率果實分配來審議最低工資已經形成長年默契，不容易打破，但辛炳隆建議，可以納入各產業別就業人數占比來討論。

辛炳隆解釋，近年半導體科技業收益好且推動台灣經濟成長，但科技業的整體就業人數並不多，用僱用人數不是很多的產業經濟成長果實來審議最低工資，對於其他僱用人數多且獲利狀況不是很好的企業來說一定覺得不公平。

辛炳隆認為，經濟成長率應納入各產業別就業人數占比來進行調整，先細分各產業結構並以就業人數來計算各產業別對經濟成長率的貢獻，得到一個調整過的經濟成長率，再來計算經濟果實分配並得出審議結果。

辛炳隆說，其他有制定最低工資的國家在審議最低工資時，幾乎都是考慮消費者物價指數，少有國家把經濟成長率納入審議機制裡成為重要指標，但台灣這麼做有其歷史背景存在，已經難打破長久達成的審議默契，各產業別落差大的情況短期內不會改變，仍應考慮調整只用單一經濟成長率來審議的模式。