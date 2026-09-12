中秋節、教師節連假將到 勞工出勤怎給薪？勞動部算給你看

中秋節、教師節連假即將到來。勞動部提醒，9月25日中秋節及9月28日教師節均為國定假日，依照《勞動基準法》第37條規定，均應休假，工資依照同法第39條規定，應由雇主照給。雇主如徵得勞工同意於國定假日出勤，工資應依法加倍發給。

勞動部說明，今年「中秋節」及「教師節」分別在星期五及星期一，勞雇雙方如約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，會形成4天連假。假設月薪為新台幣36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元）出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：

一、若勞工於中秋節（9月25日星期五）及教師節（9月28日星期一）出勤，性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算：150元×8小時＝1,200元。 二、若勞工是於9月26日星期六出勤，性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。試算：150元×2小時×4/3+150元×6小時×5/3＝1,900元 三、若勞工是於9月27日星期日出勤，因該日性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

勞動部進一步說明，至於國定假日如適逢勞工「例假」或「休息日」，雇主應於其他工作日給予勞工補假，補假當天性質亦為國定假日，應給予勞工休假工資照給。由於各事業單位之營運方式及排班態樣多元，工作日、例假及休息日之安排亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別之期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資之給付標準，減少爭議發生。

勞動部表示，勞資雙方亦得就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，惟該協商因涉個別勞工勞動條件之變更，仍應徵得勞工「個人」之同意。至於勞資雙方雖得協商約定將國定假日調移至其他「工作日」實施，仍應確明前開所調移國定假日之休假日期，即國定假日與工作日對調後，因調移後之國定假日當日，成為正常工作日，該等被調移實施休假之原工作日即應使勞工得以休假，且雇主不得減損勞工應有之國定休假日數。

勞動部強調，「中秋節」及「教師節」連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關（直轄市、縣市政府勞工局）或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。