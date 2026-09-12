快訊

閣揆不副署 江宜樺：行政權獨裁 百分百毀棄憲法

時代的眼淚！台中最後一間平價百貨即將全面熄燈 「四季百貨」最後出清

亞運棒球／王彥程15日再替韓華先發！「中五日」有望銜接台韓大戰

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋節、教師節連假將到 勞工出勤怎給薪？勞動部算給你看

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部提醒，國定假日依照《勞動基準法》第37條規定，均應休假，工資依照同法第39條規定，應由雇主照給。示意圖／聯合報系資料照
勞動部提醒，國定假日依照《勞動基準法》第37條規定，均應休假，工資依照同法第39條規定，應由雇主照給。示意圖／聯合報系資料照

中秋節教師節連假即將到來。勞動部提醒，9月25日中秋節及9月28日教師節均為國定假日，依照《勞動基準法》第37條規定，均應休假，工資依照同法第39條規定，應由雇主照給。雇主如徵得勞工同意於國定假日出勤，工資應依法加倍發給。

勞動部說明，今年「中秋節」及「教師節」分別在星期五及星期一，勞雇雙方如約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，會形成4天連假。假設月薪為新台幣36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元）出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：

一、若勞工於中秋節（9月25日星期五）及教師節（9月28日星期一）出勤，性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算：150元×8小時＝1,200元。

二、若勞工是於9月26日星期六出勤，性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。試算：150元×2小時×4/3+150元×6小時×5/3＝1,900元

三、若勞工是於9月27日星期日出勤，因該日性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

勞動部進一步說明，至於國定假日如適逢勞工「例假」或「休息日」，雇主應於其他工作日給予勞工補假，補假當天性質亦為國定假日，應給予勞工休假工資照給。由於各事業單位之營運方式及排班態樣多元，工作日、例假及休息日之安排亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別之期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資之給付標準，減少爭議發生。

勞動部表示，勞資雙方亦得就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，惟該協商因涉個別勞工勞動條件之變更，仍應徵得勞工「個人」之同意。至於勞資雙方雖得協商約定將國定假日調移至其他「工作日」實施，仍應確明前開所調移國定假日之休假日期，即國定假日與工作日對調後，因調移後之國定假日當日，成為正常工作日，該等被調移實施休假之原工作日即應使勞工得以休假，且雇主不得減損勞工應有之國定休假日數。

勞動部強調，「中秋節」及「教師節」連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關（直轄市、縣市政府勞工局）或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。

勞動部 中秋節 連假 教師節 工資 月薪

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

最低工資審議日拍板！9月24日揭曉 估漲幅5%起跳

24日審議…明年最低工資可望連11漲 調幅上看5%

教師下班還忙行政、回家長訊息 教團籲立法保障「離線權」

洪申翰赴歐出訪用就安基金 勞動部：符合用途

相關新聞

中秋節、教師節連假將到 勞工出勤怎給薪？勞動部算給你看

中秋節、教師節連假即將到來。勞動部提醒，9月25日中秋節及9月28日教師節均為國定假日，依照《勞動基準法》第37條規定，均應休假，工資依照同法第39條規定，應由雇主照給。雇主如徵得勞工同意於國定假日出勤，工資應依法加倍發給。

台灣搶國際人才 高專歸化突破400人、亞洲占逾4成

為吸引國際人才，我國持續放寬「國籍法」規定，2016年12月增訂高級專業人才歸化可免喪失原有國籍，2024年5月再將申請歸化所需居留年限放寬為2年。至今累計已有400名來自全球五大洲的外籍高專人才歸化取得我國國籍，以亞洲170人最多、美洲128人次之。

明年最低工資調幅上看5% 李彥秀批成廉價大內宣 加劇K型經濟惡化

勞動部預告，今年最低工資審議會將於9月24日登場，明年最低工資調幅上看5%。國民黨立委李彥秀表示，最低工資連年調漲淪為政府廉價大內宣，成本全由雇主承擔，調薪恐引發物價轉嫁，加劇通膨並衝擊內需服務業；且台灣產業發展嚴重失衡，政府獨厚AI高科技，服務業與中小企業轉型遲緩，只會加速K型經濟、低薪惡化。

商總籲先調打工族時薪 勞團、學者反對

最低工資審議會將於廿四日登場，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議。全國商業總會理事長許舒博日前受訪曾表示，基本工資調漲對傳產、移工影響較大，主張與其整體性調升最低工資月薪，不妨思考調高打工族時薪，照顧經濟相對弱勢族群；不過，勞團、學者都抱持反對意見。

最低工資調升估漲幅5%起跳 K型經濟衝擊不同產業如何衡平成難題

明年最低工資調漲月底拍板，勞動部昨（11）日表示，最低工資審議會將於24日舉行，最低工資連11漲幾無懸念。在K型經濟發展下，不同產業景氣冷熱懸殊，如何在經濟成長果實與產業承受能力間取得衡平，是今年審議最大難題。

最低工資喊漲 中層受薪族「有變相減薪剝奪感」

最低工資審議會月底登場，可望連十一年調漲，預計突破三萬元。對月薪略高於三萬元的受薪階級，沒感受到薪水上漲，眼看著最低工資的那條線逐漸追上自己的月薪總額，「有變相減薪的剝奪感」。有低薪族為省錢，買超商減價食物省錢，結果還吃到問題油食品，「無語問蒼天」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。