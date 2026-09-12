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光電板反成吃電怪獸？台東辦手禮店家反映電費暴增 台電查到原因

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
屋頂光電板示意圖。聯合報系資料照
屋頂光電板示意圖。聯合報系資料照

台東太麻里金崙村一家向鄉公所承租店面的伴手禮業者控訴，自從屋頂太陽能光電設備啟用後，電費從每期8、9千元一度暴增至3萬8，質疑光電設備有問題。台電會勘後表示，電力設備正常，電費較高期間當地剛好有特色市集，不排除照明、空調或其他設備使用增加，進而影響用電量。

台電12日指出，該址太陽光電系統設有光電發電雙向電表，用戶端也設有雙向電表，分別計量光電系統發電及用戶端用電，兩者用電、發電量可清楚區分。台電10日進行會勘，確認現場用電設備、電流、電壓及負載情形均屬正常。

針對店家反映「光電板使用店家電力、造成電費自9000元暴增數倍」，台電表示，該址光電系統於2024年6月併網，台電台東區處查核用戶歷年用電紀錄後發現，店家所指每月電費約8000至9000元是2025年後用電情形，期間已有光電設備運作。

此外，檢視2024年11月至2026年用電紀錄，光電系統陸續發電期間，用戶端用電度數並未因此增加；光電系統關閉、未發電期間，也曾出現用戶用電增加情形，顯示兩者應無直接關聯。

台電指出，針對用戶反映2024年7月及9月電費較高情形，經了解當時店家曾進行店面整理，期間又適逢「鹿燈大道」特色市集於暑假期間舉辦，自6月底至9月中旬陸續辦理相關活動；考量店面整理及市集期間營業、來客等情形，不排除照明、空調或其他設備使用增加，進而影響用電量；不過，台電也說，實際用電增加原因仍須視當時設備使用情形而定。

台電表示，台東區處當時也曾派員現場查核，確認電表指數正確、運作正常，並無計量異常。市集活動結束後，用電也回落至平常水準。

台電強調，太陽光電板為「發電設備」，所產生的電力可供用戶使用或併入電網，並非大量用電的「吃電怪獸」，用戶若對用電情形仍有疑義，台電可持續提供查核及說明服務。

台東 台電 光電

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