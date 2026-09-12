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明年最低工資調幅上看5% 李彥秀批成廉價大內宣 加劇K型經濟惡化

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
勞動部預告，今年最低工資審議會將於9月24日登場，明年最低工資有望調整，幅度或來到5%。圖為上班族。聯合報系資料照
勞動部預告，今年最低工資審議會將於9月24日登場，明年最低工資有望調整，幅度或來到5%。圖為上班族。聯合報系資料照

勞動部預告，今年最低工資審議會將於9月24日登場，明年最低工資調幅上看5%。國民黨立委李彥秀表示，最低工資連年調漲淪為政府廉價大內宣，成本全由雇主承擔，調薪恐引發物價轉嫁，加劇通膨並衝擊內需服務業；且台灣產業發展嚴重失衡，政府獨厚AI高科技，服務業與中小企業轉型遲緩，只會加速K型經濟、低薪惡化。

李彥秀說，勞動部預告，今年最低工資審議會將於9月24日登場。由於賴清德總統承諾，明年最低工資有望突破3萬元，基本工資將連續第11年上漲，調幅更可望上看5%。她指出，調整基本工資，對政府而言最廉價而快速的大內宣「政績」，政府只需透過行政命令硬性規定，不需由國庫編列龐大預算加薪，而是由企業雇主直接吸收勞動成本。

李彥秀表示，從2016年蔡英文擔任總統開始，基本工資可望連續11年調升，也是少數「蔡規賴隨」政府政策，特別明年又是總統大選年，可以預期，基本工資極有可能將連續12年調升。調升基本工資，受惠最大的當然還是本土勞工，領取最低工資的受惠族群中，本國勞工約占84%、移工約占16%，但同時也證明台灣本土勞工低薪問題的嚴重性，政府應考慮將「最低生活費」納入審議指標，才能更貼近底層勞工實質購買力。

李彥秀提醒，調整基本工資也會引發物價轉嫁，基層實質購買力未增，特別是基本工資調漲會使內需服務業、小吃攤商首當其衝，勞動成本大幅增加，加上明年軍公教調薪，CPI指數已經連續四個月突破2％警戒線，國際油價飆漲，明年CPI壓力更大，政府與央行應該提早因應通膨巨獸的來襲。

李彥秀表示，台灣經濟最大的問題是產業發展失衡，超過7成勞工領不到平均報酬，政府過去推動「上市櫃加薪條款」以及「中小企業加薪減除」成效不彰，最大的問題還是「結構性停滯」，除AI與高科技產業外，雇用超過6成就業人口的服務業，以及雇用人口超過8成的中小企業，整體產業產業轉型升級速度過慢。「AI與路邊攤」都是台灣人民，黃仁勳最愛的還是夜市美食，政府偏心著重AI與高科技產業，只會加速K型經濟與低薪問題的惡化。

國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

最低工資 李彥秀 大內宣

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