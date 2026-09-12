商總籲先調打工族時薪 勞團、學者反對

最低工資審議會將於廿四日登場，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議。全國商業總會理事長許舒博日前受訪曾表示，基本工資調漲對傳產、移工影響較大，主張與其整體性調升最低工資月薪，不妨思考調高打工族時薪，照顧經濟相對弱勢族群；不過，勞團、學者都抱持反對意見。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋指出，目前最低工資的月薪、時薪實際上已存在一定程度的脫鉤，但兩者差距不該再擴大。部分工時勞工在工時穩定、收入及整體勞動保障上原本就相對不足，若企業愈來愈傾向使用時薪制的彈性人力，等於將訂單波動、工時不足等經營風險轉嫁給勞工。

他認為，不能只因為時薪表面上較高，就認為部分工時條件優於月薪工作；若月薪漲幅長期落後，反而可能削弱全時工作的吸引力。因此，月薪、時薪調整仍應該維持合理連動，不宜讓差距進一步拉大。

中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆也認為，月薪、時薪調幅不宜脫鉤。不過他提及，根據主計總處資料，時薪制的勞工人數確實增加，但部分是從按件計酬等型態轉為時薪制，且月薪制勞工人數也同步增加，因此無法驗證時薪提高導致勞工統統跑去打工，不找全職工作。

淡江大學產業經濟系教授蔡明芳則說，調幅是否必須完全一致可以討論，但如果只調時薪、月薪不調，並不合理。尤其觀光旅宿等產業一方面喊缺工、要求開放移工，另一方面又不願提高全時工作的最低工資，「到底要引進什麼樣的移工進來？」

蔡明芳指出，最低工資保障的不只是移工，也包括本國基層勞工。在勞動力供給快速下降、生活物價持續上漲下，企業不能一談最低工資調升，就把經營壓力全歸咎於工資成本，若部分產業長期不願改善薪資，卻持續要求擴大移工配額，政策上反而應檢討移工名額配置，把人力留給真正有需求、也有合理用人條件的產業。