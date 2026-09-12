聽新聞
0:00 / 0:00

最低工資喊漲 中層受薪族「有變相減薪剝奪感」

聯合報／ 記者林佳彣吳淑玲余采瀅趙容萱陳俊智葉冠妤／連線報導
最低工資可望再調漲，卻也讓月薪略高於三萬元的受薪階級，有變相減薪的剝奪感。示意圖，非當事人。記者曾原信／攝影
最低工資可望再調漲，卻也讓月薪略高於三萬元的受薪階級，有變相減薪的剝奪感。示意圖，非當事人。記者曾原信／攝影

最低工資審議會月底登場，可望連十一年調漲，預計突破三萬元。對月薪略高於三萬元的受薪階級，沒感受到薪水上漲，眼看著最低工資的那條線逐漸追上自己的月薪總額，「有變相減薪的剝奪感」。有低薪族為省錢，買超商減價食物省錢，結果還吃到問題油食品，「無語問蒼天」。

普遍低薪未解 勞團籲薪資透明化

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋說，最低工資只解決部分低薪，但無法解決普遍低薪的問題，更產生「薪資壓縮」，最低工資調幅逐漸追上中層受薪者薪資成長，因此，下一階段應該重新檢視台灣整體薪資結構，薪資透明化是接下來該努力的方向。

出社會六年的李姓上班族說，剛開始在公關公司擔任企劃，試用期過後月領二萬八千元，扣勞健保後換算時薪僅一六○元，比工讀生還不如；物價飛漲，以前章魚燒每分四十五元，現在七十元，再點杯手搖飲，吃一餐等於一小時工資。她說，最低薪資破三萬元，當年的薪水已比不上最低薪資，公司應該跟著調薪，否則就淪為最低薪一族。

資深勞工 盼不到公司等比例調薪

廿四歲上班族邱小姐的月薪剛好三萬元，雖住家裡「也不能什麼都不付」，每月房租、水電、瓦斯費與管理費上繳一萬五千元。她坦言，薪水追不上物價漲幅，生活滿辛苦的。

新北租房、通勤北市上班的廿多歲林小姐直言，月薪三萬二千元，扣掉勞健保，每月還要繳學貸、房租，北市物價高，吃一餐至少上百元，下班常在便利商店買減價食物，結果還吃到問題油，超級無奈。

台中胡姓上班族說，政府連年調整最低工資，只是玩數字遊戲，自己的薪水略高於最低工資，公司也不會等比例調薪，「根本輪不到我們」；眼看新進同事的起薪愈來愈高，自己十年的資歷「打水漂」，難道政府變相鼓勵「跳槽」，才能調高薪水嗎？建議立法全面調薪，別讓資深勞工寒心。

正職低薪與領時薪 所得差距拉近

也有不少月領三萬出頭的上班族認為，隨著最低工資一直調高，領正職低薪與領時薪的所得差距愈來愈近，但正職工作壓力大，收入還不如打工族，多兼一份差說不定賺更多。

台南鄭姓上班族表示，政府把經濟發展當成重要指標，但勞工薪資與基本勞動條件改善，看不到實質進展，「經濟成長，但勞工的薪水沒跟著成長，反而被最低工資追上來，感覺很不好」。

低薪 薪資 最低工資 薪水 物價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

最低工資審議日拍板！9月24日揭曉 估漲幅5%起跳

轉職談薪別只看年薪！用「四年總包」算出跳槽最低薪資 170萬有機會談到280萬

最低工資將破3萬！月薪4-5萬上班族超虧：薪水只比新人高一點卻要扛責任

你的月薪算高嗎？中位數3.9萬、月領5萬贏7成人！能留下多少才是重點

相關新聞

24日審議…明年最低工資可望連11漲 調幅上看5%

勞動部昨預告，今年最低工資審議會將於本月廿四日登場。由於賴清德總統上月甫表態，明年最低工資有望突破三萬元，加上行政院長卓榮泰也曾預告，外界預料最低工資連續第十一年調漲勢在必行，調幅更可望上看百分之五。換算下來，月薪將增加一四七五元，來到三萬九七五元；時薪若提高十元，則將來到二○六元。

最低工資喊漲 中層受薪族「有變相減薪剝奪感」

最低工資審議會月底登場，可望連十一年調漲，預計突破三萬元。對月薪略高於三萬元的受薪階級，沒感受到薪水上漲，眼看著最低工資的那條線逐漸追上自己的月薪總額，「有變相減薪的剝奪感」。有低薪族為省錢，買超商減價食物省錢，結果還吃到問題油食品，「無語問蒼天」。

商總籲先調打工族時薪 勞團、學者反對

最低工資審議會將於廿四日登場，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議。全國商業總會理事長許舒博日前受訪曾表示，基本工資調漲對傳產、移工影響較大，主張與其整體性調升最低工資月薪，不妨思考調高打工族時薪，照顧經濟相對弱勢族群；不過，勞團、學者都抱持反對意見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。