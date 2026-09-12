最低工資喊漲 中層受薪族「有變相減薪剝奪感」

最低工資審議會月底登場，可望連十一年調漲，預計突破三萬元。對月薪略高於三萬元的受薪階級，沒感受到薪水上漲，眼看著最低工資的那條線逐漸追上自己的月薪總額，「有變相減薪的剝奪感」。有低薪族為省錢，買超商減價食物省錢，結果還吃到問題油食品，「無語問蒼天」。

普遍低薪未解 勞團籲薪資透明化

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋說，最低工資只解決部分低薪，但無法解決普遍低薪的問題，更產生「薪資壓縮」，最低工資調幅逐漸追上中層受薪者薪資成長，因此，下一階段應該重新檢視台灣整體薪資結構，薪資透明化是接下來該努力的方向。

出社會六年的李姓上班族說，剛開始在公關公司擔任企劃，試用期過後月領二萬八千元，扣勞健保後換算時薪僅一六○元，比工讀生還不如；物價飛漲，以前章魚燒每分四十五元，現在七十元，再點杯手搖飲，吃一餐等於一小時工資。她說，最低薪資破三萬元，當年的薪水已比不上最低薪資，公司應該跟著調薪，否則就淪為最低薪一族。

資深勞工 盼不到公司等比例調薪

廿四歲上班族邱小姐的月薪剛好三萬元，雖住家裡「也不能什麼都不付」，每月房租、水電、瓦斯費與管理費上繳一萬五千元。她坦言，薪水追不上物價漲幅，生活滿辛苦的。

新北租房、通勤北市上班的廿多歲林小姐直言，月薪三萬二千元，扣掉勞健保，每月還要繳學貸、房租，北市物價高，吃一餐至少上百元，下班常在便利商店買減價食物，結果還吃到問題油，超級無奈。

台中胡姓上班族說，政府連年調整最低工資，只是玩數字遊戲，自己的薪水略高於最低工資，公司也不會等比例調薪，「根本輪不到我們」；眼看新進同事的起薪愈來愈高，自己十年的資歷「打水漂」，難道政府變相鼓勵「跳槽」，才能調高薪水嗎？建議立法全面調薪，別讓資深勞工寒心。

正職低薪與領時薪 所得差距拉近

也有不少月領三萬出頭的上班族認為，隨著最低工資一直調高，領正職低薪與領時薪的所得差距愈來愈近，但正職工作壓力大，收入還不如打工族，多兼一份差說不定賺更多。

台南鄭姓上班族表示，政府把經濟發展當成重要指標，但勞工薪資與基本勞動條件改善，看不到實質進展，「經濟成長，但勞工的薪水沒跟著成長，反而被最低工資追上來，感覺很不好」。