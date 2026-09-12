24日審議…明年最低工資可望連11漲 調幅上看5%

勞動部昨預告，今年最低工資審議會將於本月廿四日登場。由於賴清德總統上月甫表態，明年最低工資有望突破三萬元，加上行政院長卓榮泰也曾預告，外界預料最低工資連續第十一年調漲勢在必行，調幅更可望上看百分之五。換算下來，月薪將增加一四七五元，來到三萬九七五元；時薪若提高十元，則將來到二○六元。

商總建議 租稅補貼協助企業

不過，在Ｋ型經濟發展下，不同產業景氣冷熱懸殊，如何在經濟成長果實與產業承受能力間取得衡平，將是今年審議最大難題。商總理事長許舒博表示，不反對調整最低工資，拉高整體員工的薪資水準，但政府應該要有更多元的思考角度，給予傳統企業、中小微企業更多的租稅、補助，要有一些調整機制來協助企業減負。

現行最低工資月薪二萬九五○○元、時薪一九六元。主計總處日前大幅上修今年經濟成長率至百分之十一點○五，消費者物價指數（CPI）年增率則為百分之二點○七。若依過去「CPI足額反映、經濟成長成果勞資共享」的審議默契，將經濟成長率折半計算，推估調幅將高達百分之七點六。換算下來，最低工資將一口氣調整至三萬一七○○元。

不過，今年經濟成長高度集中於高科技產業，各產業景氣分化明顯。七月底最低工資諮詢會上，工總常務理事何語就曾要求勞動部提供各行業對經濟成長的貢獻度，作為最低工資決策參考。

勞團主張 最低生活費納審議

全產總理事長戴國榮表示，考量產業Ｋ型分化趨勢，勞方不堅持將經濟成長率對半分配，而是主張取GDP三分之一，再加計CPI百分之二點○七，調幅約百分之五點七五。換算下來，月薪應達三萬一一九六元、時薪二○七元。

戴國榮也主張，最低生活費也應納入審議指標，更貼近勞工實質購買力，因為對低薪勞工而言，一般CPI未必能完整反映日常生活支出漲幅。

許舒博表示，現在最低工資幾乎都是傳統產業、服務業才會用到，對於企業的負擔其實很重。如果最低工資調整百分之五，再加上勞保提撥，雇主負擔就不只這個幅度。

許舒博說，政府既然可以因AI產業帶動的經濟紅利普發現金一萬，那應思考調整勞保提撥比例由現行雇主負擔七成、勞工自付二成、政府負擔一成，調整為雇主五成、勞工三成、政府二成，或是雇主六成、勞工二成、政府二成，讓企業也有一些喘息空間。

淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳建議，除了GDP、CPI，也可以參考勞動生產力，若勞動生產力提高，代表生產成果增加，其中同樣有勞工貢獻，應合理反映在薪資。

對於商總希望政府給予更多租稅補助，蔡明芳則認為，政府提供薪資補貼不宜常態化，不應把企業應承擔的責任轉嫁給政府。