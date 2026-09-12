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美光發最高獎酬 台員工可領百萬
記憶體市況火熱，同樣也反映在員工薪酬上，記憶體大廠美光昨日宣布發放公司史上最高規模的二○二六會計年度（FY26）獎酬，全球逾六萬名員工受惠。台灣符合資格員工每人可領取一百萬元感謝現金獎金，年度績效獎金最高達基本目標的百分之五百，加計股票獎酬，台灣產線員工整體薪酬相當於卅五至六十八個月薪資。
美光此次獎酬涵蓋現金、年度績效獎金及股票，除了百萬元獎金吸睛，也持續推動全員持股，台灣員工年度股票獎酬覆蓋率達百分之百，新一輪年度配股預計十月底配發，讓員工分享公司成長成果。
美光表示，FY26獎酬規模創公司最高水準，肯定員工今年對營運成果的貢獻，落實讓員工共享成長果實的長期承諾。台灣地區於二○二五年八月廿九日前到職的員工，每人獲得一百萬元感謝現金獎金；FY26期間新進員工則依實際在職期間按比例發放。
美光揭露台灣員工薪酬水準，FY26現金薪酬將從一百七十萬元起跳，以初階工程師為例，平均現金薪酬約二百九十萬元，若再納入以授予價值計算的股票獎酬，平均整體薪酬可達三百四十萬元，現金與股權獎勵同步到位。
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