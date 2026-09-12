通膨升溫！美8月CPI 年增率3.4％ 貨櫃航運旺季提前

最新公布數據顯示，美國八月消費者物價加速上漲，汽油價格在連續兩個月下跌後反彈。美國勞工統計局十一日公布，八月整體消費者物價指數（ＣＰＩ）月增百分之○點四，高於七月的百分之○點一漲幅；年增率則為百分之三點四，與七月漲幅相同，這項最新數據與市場預期相吻合。

受二月底開戰的美伊戰爭、加徵關稅及資料中心大興土木等因素影響，八月通膨率在朝聯準會目標邁進上進展甚小。

聯準會（Fed）主席華許一直不願透露聯準會的下一步行動，但他在上個月的演講中表示，如果聯準會不能「確信基本通膨正以清晰且足夠的速度朝著我們的目標邁進」，那聯準會「還有很多工作要做」。

與此同時，美國經濟正面臨能源價格回升的挑戰。中東衝突和俄烏戰爭衝擊了能源供應，本周油價重返每桶一百美元，美國零售柴油價格也創下歷史新高。

許多美國人一直面臨物價上漲和薪資成長乏力的困境。川普政府十一日公布的另一份報告顯示，八月實際平均時薪年減百分之零點三。這是自美伊開戰以來，美國公布一系列疲軟數據之一。

為了規避新一輪美國關稅與合約燃料成本上漲，部分進口商正爭相為年底購物季備貨，使今年貨櫃航運業的旺季比往年提前好幾個月，美國零售業團體全國零售聯盟（ＮＲＦ）預測，美國八月貨櫃進口量增至歷來第三高後，九月將迎來貨櫃進口高峰。

技術供應商Descartes系統集團表示，美國八月貨櫃進口量比去年同期成長超過百分之三、至二百六十萬只廿呎標準貨櫃（ＴＥＵ），為歷來單月第三高。

Descartes指出，「貿易環境依然不確定」，包括荷莫茲海峽和紅海航運持續受擾、乾旱導致巴拿馬運河實施通行限制，以及美國擴大關稅措施衝擊供應鏈並推升運輸成本。

ＮＲＦ同日二度上修對美國九月貨櫃進口量展望的預估，其出具的「全球港口追蹤」報告預測，主要貨櫃港的九月進口量將達二三一萬只ＴＥＵ，高於八月預期的二一六萬只，也高於稍早預測的最低二百萬只。

ＮＲＦ供應鏈與海關政策副總裁高德指出，「我們之前認為高峰季大致已過，但並非如此」，「即便有關稅、通膨及高燃料價格，消費者持續購買產品，零售商也持續進口貨物以滿足需求」。