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外資先跑砍台股 匯出20億美元

聯合報／ 記者任珮云／台北報導

外資昨日再度大舉提款台股，單日賣超金額逼近九百億元，同時資金匯出推升美元需求，新台幣盤中一度重貶一點五角，終場收在卅一點六三八元，貶值九分，連續第二個交易日走貶；昨日外匯市場成交量同步放大至卅七點九二億美元，周線也連續第二周收黑。

匯銀估計，外資昨天匯出金額約廿億美元，顯示國際資金在美國通膨數據公布前，明顯降低台股持股部位。

匯銀人士指出，近期外匯市場屏息等待美國通膨數據揭曉，因數據結果將牽動市場對聯準會（Fed）九月利率政策的預期，進而成為美元指數及新台幣匯率下一階段走勢的重要分水嶺。

從昨日盤勢來看，市場已提前反映美國消費者物價指數（ＣＰＩ）公布前的緊張氣氛，外資擴大賣超台股並同步匯出美元，使新台幣面臨明顯貶值壓力。

不過，匯銀觀察，中央銀行昨天自早盤開始即積極進場調節，並搭配出口商拋匯力量，使新台幣雖一度重貶，但盤中波動仍受到明顯控制，並未出現單方向失控貶值走勢。

匯銀分析，央行在重大經濟數據公布前進場調節，目的並非扭轉市場原有的美元需求，而是避免匯率短時間出現過度、單向的劇烈波動。尤其近期外資股匯雙殺態勢較為明顯，若匯率因市場預期心理進一步失控，恐放大資金移動與市場波動，因此央行傾向先穩住匯率，等待美國ＣＰＩ揭曉後再由市場重新定價。

展望下周新台幣走勢，匯銀認為，若通膨數據高於市場預期，尤其核心ＣＰＩ月增率高於市場預估的百分之○點二，例如達到百分之○點二三、甚至百分之○點三以上，市場對聯準會九月升息的預期可能進一步升高，美元可望獲得支撐，新台幣則面臨較大貶值壓力，預估下周可能在卅一點六元至卅二元附近震盪。

反之，若ＣＰＩ符合甚至低於預期，核心ＣＰＩ月增率落在百分之○點二或更低，例如僅百分之○點一，市場對聯準會九月升息的押注可能明顯降溫，美元轉弱，新台幣則有機會回升至卅一點四元至卅一點八元區間。不過，在ＣＰＩ公布後，市場仍將等待下周聯準會ＦＯＭＣ會議結果，才能進一步確認美國利率政策方向。

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