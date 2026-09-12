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最低工資調升…商總喊先調時薪 勞團反對

經濟日報／ 記者葉冠妤／台北報導

最低工資審議會24日將邀請勞、資、政、學四方委員共同審議。全國商業總會理事長許舒博日前受訪曾表示，基本工資調漲對傳產、移工影響較大，他主張「與其整體性調升最低工資月薪，不妨思考調高打工族時薪」；不過，勞團、學者都抱持反對意見。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋指出，目前最低工資的月薪、時薪實際上已存在一定程度的脫鉤，但兩者差距不該再擴大。若企業愈來愈傾向使用時薪制的彈性人力，等於將訂單波動、工時不足等經營風險轉嫁給勞工。

他認為，不能只因時薪表面上較高，就認為部分工時條件優於月薪工作；若月薪漲幅長期落後，反而可能削弱全時工作的吸引力。因此，月薪、時薪調整仍應維持合理連動，不宜讓差距進一步拉大。

中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆也認為，月薪、時薪調幅不宜脫鉤。不過他提及，根據主計總處資料，時薪制的勞工人數確實增加，但部分是從按件計酬等型態轉為時薪制，且月薪制勞工人數也同步增加，因此無法驗證時薪提高導致勞工統統跑去打工。

淡江大學產業經濟系教授蔡明芳則說，調幅是否必須完全一致可以討論，但如果只調時薪、月薪不調，並不合理。

時薪 勞團 商總

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