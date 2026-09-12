最低工資調升估漲幅5%起跳 K型經濟衝擊不同產業如何衡平成難題

明年最低工資調漲月底拍板，勞動部昨（11）日表示，最低工資審議會將於24日舉行，最低工資連11漲幾無懸念。在K型經濟發展下，不同產業景氣冷熱懸殊，如何在經濟成長果實與產業承受能力間取得衡平，是今年審議最大難題。

今年最低工資月薪為29,500元，時薪196元。根據賴清德總統、行政院長卓榮泰多次公開說法，「明年最低工資月薪一定超過3萬元」，外界估漲幅5%起跳。

近年最低工資調整

主計總處日前大幅上修今年經濟成長率至11.05％，消費者物價指數（CPI）年增率則為2.07％。若依過去「CPI足額反映、經濟成長成果勞資共享」的審議默契，將經濟成長率折半計算，推估調幅將高達7.6％。

不過，今年經濟成長高度集中於高科技產業，各產業景氣分化明顯。7月底最低工資諮詢會上，工總常務理事何語就曾要求勞動部提供各行業對經濟成長的貢獻度，作為最低工資決策參考。

全產總理事長戴國榮認為，考量產業K型分化，勞方不堅持將經濟成長率對半分配，而是主張取GDP三分之一，再加計CPI以上修至2.07％，調幅約5.75％。他另主張，最低生活費也應納入審議指標，更貼近勞工實質購買力。

中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆表示，最低工資本來就沒有法定公式，經濟成長率一半對分的概念，早就該打破。他說，高科技產值大增、拉高整體經濟成長率，但僱用人數相對有限，若直接套用整體經濟成長率，確實可能高估多數邊際勞工所處產業的成長狀況；然而，完全排除高科技業貢獻也不合理。

淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳建議，除了GDP、CPI，也可參考勞動生產力，若勞動生產力提高，代表生產成果增加，其中同樣有勞工貢獻，理應合理反映在薪資。