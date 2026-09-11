投資台灣再添4案 益森彩藝投資14.6億嘉義建新廠

投資台灣事務所今天通過4家企業擴大投資案，其中根留台灣方案的益森彩藝將投資約新台幣14.6億元，在嘉義馬稠後產業園區興建新廠，導入智慧製造、自動化生產及數位化管理，運用AI技術提高印刷配色與校稿效率，預計新增105個本國就業機會。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿表示，這次通過1家適用「根留台灣方案」的益森彩藝，以及3家適用「中小企業方案」的納滿企業、鴻光電著塗裝和不具名光通訊及高頻傳輸技術開發公司。

經濟部表示，益森彩藝為多層軟性積層包裝材料製造商，產品應用於食品、生技醫藥、電子及民生消費品等產業，近年積極布局永續包裝，聚焦可回收單一材質包裝、去鋁箔化及減塑包材，並已切入國際品牌供應鏈。

為因應市場需求變化，益森彩藝規劃於嘉義馬稠後產業園區興建新廠，導入智慧製造、自動化生產及數位化管理，並運用AI技術提升印刷配色及校稿效率，同時建置太陽能發電系統，提升生產效率與永續經營能力。

中小企業方面，經濟部指出，納滿企業主要從事冷凍調理食品、水產品及肉品加工，除經營自有品牌「口口滋」（COCOZ）外，也提供企業品牌代工服務。納滿企業規劃投資約2.3億元在嘉義中埔產業園區興建新廠，引進智慧化生產設備、AI品質分析技術、物聯網及可視化生產管理系統，並導入能源管理、高效率冷凍冷藏設備、節能空調及廢熱回收等措施，預計新增24個本國就業機會。

經濟部表示，鴻光電著塗裝主要從事自行車、汽機車及機械工具等金屬製品電著塗裝，最終客戶包含國際汽車及自行車大廠。為擴大供貨能量，鴻光電著塗裝規劃於彰濱產業園區設立新廠，建置智能化產線，整合感測設備、自動監控技術及數據分析平台，提升生產效能及品質穩定性，同時進行碳盤查、建立能源管理系統，落實節能減碳。

經濟部統計，截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1817家企業投資約2兆7894億元，預估創造逾17萬個本國就業機會。後續尚有17家廠商排隊待審。

其中，「根留台灣企業加速投資行動方案」已有235家企業投資約6460億元，帶來3萬535個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」吸引1218家企業投資約6266億元，可新增4萬2709個就業機會。