快訊

打離婚官司保護令未下…陸籍妻門口遭槍擊 監視器拍下「女槍手清晰正臉」

誤會一場？川普點名台灣「早該課半導體關稅」 分析師解讀：並非警告

北市國中旁1女中彈 分居夫休息站遭警活逮、女共犯仍在逃

聽新聞
0:00 / 0:00

8月CPI年增率上漲 月開銷8萬元家庭每月要多花1,632元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
8月CPI年增2.04%，主計總處以每月消費支出約8萬元家庭試算，若購買的商品與服務維持「相同品質與數量」，今年8月平均每戶支出將比去年同期增加1,632元。聯合報系資料照
8月CPI年增2.04%，主計總處以每月消費支出約8萬元家庭試算，若購買的商品與服務維持「相同品質與數量」，今年8月平均每戶支出將比去年同期增加1,632元。聯合報系資料照

8月CPI年增2.04%，換算成家庭荷包究竟差多少？主計總處以每月消費支出約8萬元家庭試算，若購買的商品與服務維持「相同品質與數量」，今年8月平均每戶支出將比去年同期增加1,632元，其中居住、教養娛樂及交通通訊，是增加金額最大的三類支出。

依主計總處試算，去年8月每月消費8萬元的家庭，居住類每月要多支出424元；教養娛樂類多支出370元；交通及通訊類則多支出316元。外食費每月要多花273元；娛樂服務多支出217元，油料費與個人隨身用品則都多支出193元，運輸費增加156元，教養設備及用具增加127元。

不過，並非所有商品都在漲價。8月蔬菜價格受到去年颱風、豪雨造成的高基期影響，年跌21.64%，家庭反而可少支出349元；交通工具價格年跌2%，也可減少約64元支出。

不過，CPI與民眾「體感物價」未必完全一致。主計總處表示，每個家庭購買商品內容及頻率差異很大，一般人對經常購買的商品價格變化感受較深，例如食物價格短期波動容易被察覺；相較之下，3C等久久才購買一次的商品，即使價格明顯變動，感受也可能較不強烈。

8月每月至少購買一次的商品價格平均年增1.44%，以試算家庭而言約增加266元；每季購買不到一次的商品年增2.56%，換算支出影響達1,003元。這也顯示CPI反映的是整體消費一籃子價格變動，與每個家庭實際感受到的物價壓力，仍會因消費結構與購買頻率而異。

CPI 物價 主計總處

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高所得家庭8月 CPI 漲2.38% 高於整體家庭

富邦媒營收／8月91.5億元、月增7%延續漲勢 前八月創同期新高

人口探底／高房價真是「最強避孕藥」？催生補貼被高房價物價抵銷

長照3.0再加碼住宿機構住民補助增5000元 10萬人受惠經費約166億元

相關新聞

8月CPI年增率上漲 月開銷8萬元家庭每月要多花1,632元

8月CPI年增2.04%，換算成家庭荷包究竟差多少？主計總處以每月消費支出約8萬元家庭試算，若購買的商品與服務維持「相同品質與數量」，今年8月平均每戶支出將比去年同期增加1,632元，其中居住、教養娛樂及交通通訊，是增加金額最大的三類支出。

最低工資審議日拍板！9月24日揭曉 估漲幅5%起跳

勞動部11日表示，最低工資審議會將於9月24日（周四）舉行，也就是中秋節的前一天。政府已連續十年調升最低工資，今年最低工資月薪為新台幣29,500元，時薪也達196元。根據賴清德總統、行政院長卓榮泰多次公開說法，明年最低工資月薪一定超過3萬元。

中秋節、教師節四天連假 勞動部提醒：出勤應給加倍工資

勞動部提醒，9月25日中秋節及9月28日教師節均為國定假日，依照《勞動基準法》第37條規定，均應休假，工資依照同法第39條規定，應由雇主照給。雇主如徵得勞工同意於國定假日出勤，工資應依法加倍發給。

台電首次公開海域生態監測數據 分享逾30年資料助力生態研究

台電今日與台灣生物多樣性資訊聯盟委員會（TBIA）簽署合作意向書（MOA），建立夥伴關係，台電將陸續公開累積逾30年的海域生態監測數據，明年上架至TBIA整合平台，供大眾查詢應用，共享長期累積的生態監測成果...

IG推搜尋提醒 青少年重複查自我傷害字詞將通知家長

隨著新學期展開，青少年面對課業與人際壓力難免出現情緒起伏。社群平台Meta宣布在台灣推出全新「家長搜尋提醒」功能，當青少...

台股盤中跌逾900點　失守月線及46000點關卡

美伊戰事未停帶動油價攀近5個月新高，美股齊跌，台股今天盤中跌逾900點，最低至45964點，失守月線約46017點，也跌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。