8月CPI年增率上漲 月開銷8萬元家庭每月要多花1,632元

8月CPI年增2.04%，換算成家庭荷包究竟差多少？主計總處以每月消費支出約8萬元家庭試算，若購買的商品與服務維持「相同品質與數量」，今年8月平均每戶支出將比去年同期增加1,632元，其中居住、教養娛樂及交通通訊，是增加金額最大的三類支出。

依主計總處試算，去年8月每月消費8萬元的家庭，居住類每月要多支出424元；教養娛樂類多支出370元；交通及通訊類則多支出316元。外食費每月要多花273元；娛樂服務多支出217元，油料費與個人隨身用品則都多支出193元，運輸費增加156元，教養設備及用具增加127元。

不過，並非所有商品都在漲價。8月蔬菜價格受到去年颱風、豪雨造成的高基期影響，年跌21.64%，家庭反而可少支出349元；交通工具價格年跌2%，也可減少約64元支出。

不過，CPI與民眾「體感物價」未必完全一致。主計總處表示，每個家庭購買商品內容及頻率差異很大，一般人對經常購買的商品價格變化感受較深，例如食物價格短期波動容易被察覺；相較之下，3C等久久才購買一次的商品，即使價格明顯變動，感受也可能較不強烈。

8月每月至少購買一次的商品價格平均年增1.44%，以試算家庭而言約增加266元；每季購買不到一次的商品年增2.56%，換算支出影響達1,003元。這也顯示CPI反映的是整體消費一籃子價格變動，與每個家庭實際感受到的物價壓力，仍會因消費結構與購買頻率而異。