高所得家庭8月CPI漲2.38% 高於整體家庭

物價上漲，落在不同家庭身上的感受並不相同。主計總處8月消費者物價指數（CPI）年增2.04%，若進一步從家庭所得觀察，高所得家庭CPI年增2.38%，是各類家庭中唯一高於全體平均漲幅的族群；中所得家庭年增1.93%、低所得家庭年增1.52%，高齡家庭則年增1.72%，均低於全體家庭。

主計總處指出，高所得家庭物價漲幅較高，主要與消費支出結構不同有關。8月漲勢較明顯的教養娛樂類、交通及通訊類，在高所得家庭消費支出中所占比重較高，因此推升整體CPI漲幅；相較之下，中、低所得家庭支出較集中於食物及居住，受這波教養娛樂、交通費用上漲的影響相對較小。

進一步觀察，高所得家庭8月教養娛樂類價格年增3.53%，對其CPI貢獻達0.65個百分點，是七大類中影響最大的項目；雜項類年增3.86%，貢獻0.45個百分點；交通及通訊類則年增2.57%，對CPI影響0.42個百分點。

相較之下，低所得家庭消費支出主要集中在食物及居住，兩者權重分別達29.72%、30.05%，合計接近六成；高所得家庭這兩項支出權重則分別只有21.67%、20.01%。

另一個值得注意的族群是高齡家庭。主計總處定義，高齡家庭是指「戶內人口皆為65歲以上家庭」。8月高齡家庭CPI年增1.72%，低於全體家庭，主因教養娛樂及油料費等近期漲幅較大項目，在高齡家庭支出中的權重相對較低。

若拉長時間觀察，今年前八月高所得家庭CPI平均年增2.05%，同樣高於中所得家庭1.76%、低所得家庭1.55%；高齡家庭則平均年增1.69%。

與其他主要國家及地區相比，我國7月CPI年增2.52%，低於美國3.4%、歐元區2.9%及南韓2.8%，但高於新加坡2.2%、日本2%、香港1.7%及中國大陸0.5%；8月我國CPI年增率降至2.04%，同期歐元區為3.3%、南韓為3.1%，我國物價漲幅相對較低。