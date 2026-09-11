快訊

打離婚官司保護令未下…陸籍妻門口遭槍擊 監視器拍下「女槍手清晰正臉」

誤會一場？川普點名台灣「早該課半導體關稅」 分析師解讀：並非警告

北市國中旁1女中彈 分居夫休息站遭警活逮、女共犯仍在逃

聽新聞
0:00 / 0:00

高所得家庭8月CPI漲2.38% 高於整體家庭

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

物價上漲，落在不同家庭身上的感受並不相同。主計總處8月消費者物價指數CPI）年增2.04%，若進一步從家庭所得觀察，高所得家庭CPI年增2.38%，是各類家庭中唯一高於全體平均漲幅的族群；中所得家庭年增1.93%、低所得家庭年增1.52%，高齡家庭則年增1.72%，均低於全體家庭。

主計總處指出，高所得家庭物價漲幅較高，主要與消費支出結構不同有關。8月漲勢較明顯的教養娛樂類、交通及通訊類，在高所得家庭消費支出中所占比重較高，因此推升整體CPI漲幅；相較之下，中、低所得家庭支出較集中於食物及居住，受這波教養娛樂、交通費用上漲的影響相對較小。

進一步觀察，高所得家庭8月教養娛樂類價格年增3.53%，對其CPI貢獻達0.65個百分點，是七大類中影響最大的項目；雜項類年增3.86%，貢獻0.45個百分點；交通及通訊類則年增2.57%，對CPI影響0.42個百分點。

相較之下，低所得家庭消費支出主要集中在食物及居住，兩者權重分別達29.72%、30.05%，合計接近六成；高所得家庭這兩項支出權重則分別只有21.67%、20.01%。

另一個值得注意的族群是高齡家庭。主計總處定義，高齡家庭是指「戶內人口皆為65歲以上家庭」。8月高齡家庭CPI年增1.72%，低於全體家庭，主因教養娛樂及油料費等近期漲幅較大項目，在高齡家庭支出中的權重相對較低。

若拉長時間觀察，今年前八月高所得家庭CPI平均年增2.05%，同樣高於中所得家庭1.76%、低所得家庭1.55%；高齡家庭則平均年增1.69%。

與其他主要國家及地區相比，我國7月CPI年增2.52%，低於美國3.4%、歐元區2.9%及南韓2.8%，但高於新加坡2.2%、日本2%、香港1.7%及中國大陸0.5%；8月我國CPI年增率降至2.04%，同期歐元區為3.3%、南韓為3.1%，我國物價漲幅相對較低。

CPI 所得 消費者物價指數 主計總處 物價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

學者：年輕人婚育決策 高房價影響大

人口探底／高房價真是「最強避孕藥」？催生補貼被高房價物價抵銷

富邦媒營收／8月91.5億元、月增7%延續漲勢 前八月創同期新高

勾「貧困」老師直接來家訪！學生資料表掀一票童年黑歷史

相關新聞

8月CPI年增率上漲 月開銷8萬元家庭每月要多花1,632元

8月CPI年增2.04%，換算成家庭荷包究竟差多少？主計總處以每月消費支出約8萬元家庭試算，若購買的商品與服務維持「相同品質與數量」，今年8月平均每戶支出將比去年同期增加1,632元，其中居住、教養娛樂及交通通訊，是增加金額最大的三類支出。

最低工資審議日拍板！9月24日揭曉 估漲幅5%起跳

勞動部11日表示，最低工資審議會將於9月24日（周四）舉行，也就是中秋節的前一天。政府已連續十年調升最低工資，今年最低工資月薪為新台幣29,500元，時薪也達196元。根據賴清德總統、行政院長卓榮泰多次公開說法，明年最低工資月薪一定超過3萬元。

中秋節、教師節四天連假 勞動部提醒：出勤應給加倍工資

勞動部提醒，9月25日中秋節及9月28日教師節均為國定假日，依照《勞動基準法》第37條規定，均應休假，工資依照同法第39條規定，應由雇主照給。雇主如徵得勞工同意於國定假日出勤，工資應依法加倍發給。

台電首次公開海域生態監測數據 分享逾30年資料助力生態研究

台電今日與台灣生物多樣性資訊聯盟委員會（TBIA）簽署合作意向書（MOA），建立夥伴關係，台電將陸續公開累積逾30年的海域生態監測數據，明年上架至TBIA整合平台，供大眾查詢應用，共享長期累積的生態監測成果...

IG推搜尋提醒 青少年重複查自我傷害字詞將通知家長

隨著新學期展開，青少年面對課業與人際壓力難免出現情緒起伏。社群平台Meta宣布在台灣推出全新「家長搜尋提醒」功能，當青少...

台股盤中跌逾900點　失守月線及46000點關卡

美伊戰事未停帶動油價攀近5個月新高，美股齊跌，台股今天盤中跌逾900點，最低至45964點，失守月線約46017點，也跌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。