最低工資破3萬能緩解生活？北漂族：別負債就很了不起 還是要吃i珍食

最低工資審議會9月24日審議，預計將調漲，金額可望破3萬元。北部月薪3萬元的青年認為，公司應該要跟著漲薪，否則自己就變成最低薪資一族，也有北漂族感嘆物價追不上薪水漲幅，又要租房、還學貸、生活消費，不要負債就已經很了不起了。

6年前剛出社會的李小姐分享，當時在公關公司任職企畫人員，試用期月薪2.7萬元，3個月後領2.8萬元，還要再扣掉勞健保。她感嘆，時薪約160元，隨著物價飛漲，動輒一餐都要上百元，以前章魚燒一份45元，現在一份70元，再點個湯、買杯手搖飲，「吃一餐就是一小時工資，薪水一下就被吃掉了。」

「我的待遇若只能符合最低薪資，我付出的勞力跟腦力就很沒價值。」李小姐說，現在雖然3萬初，但要是最低薪資突破3萬元，公司應該也要跟著調漲她的薪水，否則自己就變成最低薪資一族。她無奈，過了6年，當時的薪水現在才變成最低薪資。

李小姐慶幸住家裡，其他同事在台北租房更是辛苦，要扣房租和生活費，生活壓力真的很大。

24歲上班族邱小姐月薪3萬元，目前住在家裡，「也不能住免費」，每月包含房租、水電、瓦斯費與管理費等也要上繳1.5萬元，平時騎車到公司得騎車半小時。她坦言，物價追不上薪水漲幅，所以每天餐費限制300元以內，1個月存不到1萬元，生活確實滿辛苦的。

新北租房、通勤北市上班的20多歲林小姐直言，月薪3.2萬元扣掉勞健保，雖然有TPASS月票可省不少交通費，但每月還是要繳學貸、房租等必要支出。遑論北市物價高，吃一餐至少上百元，常常下班就去便利商店買i珍食，能省則省，結果遇到油品事件很是無奈。