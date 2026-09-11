連11漲！最低工資審議24日登場 有望衝破3萬元大關

勞動部今表示，最低工資審議會將於24日召開。由於賴清德總統8月甫表態，明年最低工資有望突破3萬元，加上行政院長卓榮泰也曾預告，外界預料最低工資連續第11年調漲勢在必行。

今年最低工資月薪2萬9500元、時薪196元。最低工資審議將參採消費者物價指數（CPI）年增率、經濟成長率（GDP）等11項社會經濟指標。而根據主計總處統計，8月CPI年增率為2.04%；經濟成長率方面，日前也將今年GDP成長率上修至11.05%。

勞動部條平司司長黃琦雅表示，今天發出最低工資審議會開會通知，預計24日上午10點於勞動部召開。

不只賴總統預告最低工資有望突破3萬元，卓榮泰過去也曾表態明年最低工資將跨過3萬元門檻。尤其軍公教明年加薪4%，外界預料最低工資調幅至少4%以上。