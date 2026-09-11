聽新聞
0:00 / 0:00

連11漲！最低工資審議24日登場 有望衝破3萬元大關

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今表示，最低工資審議會將於24日召開。聯合報系資料照
勞動部今表示，最低工資審議會將於24日召開。聯合報系資料照

勞動部今表示，最低工資審議會將於24日召開。由於賴清德總統8月甫表態，明年最低工資有望突破3萬元，加上行政院長卓榮泰也曾預告，外界預料最低工資連續第11年調漲勢在必行。

今年最低工資月薪2萬9500元、時薪196元。最低工資審議將參採消費者物價指數（CPI）年增率、經濟成長率（GDP）等11項社會經濟指標。而根據主計總處統計，8月CPI年增率為2.04%；經濟成長率方面，日前也將今年GDP成長率上修至11.05%。

勞動部條平司司長黃琦雅表示，今天發出最低工資審議會開會通知，預計24日上午10點於勞動部召開。

不只賴總統預告最低工資有望突破3萬元，卓榮泰過去也曾表態明年最低工資將跨過3萬元門檻。尤其軍公教明年加薪4%，外界預料最低工資調幅至少4%以上。

勞動部 最低工資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

最低工資審議日拍板！9月24日揭曉 估漲幅5%起跳

上市櫃8月營收創高 飛越6兆元…法人看好全年獲利衝7兆元

最低工資將破3萬！月薪4-5萬上班族超虧：薪水只比新人高一點卻要扛責任

台灣經濟成長其實是「平均值陷阱」？韓媒：科技業狂飆 其他產業卻停滯不前

相關新聞

24日審議…明年最低工資可望連11漲 調幅上看5%

勞動部昨預告，今年最低工資審議會將於本月廿四日登場。由於賴清德總統上月甫表態，明年最低工資有望突破三萬元，加上行政院長卓榮泰也曾預告，外界預料最低工資連續第十一年調漲勢在必行，調幅更可望上看百分之五。換算下來，月薪將增加一四七五元，來到三萬九七五元；時薪若提高十元，則將來到二○六元。

8月CPI年增率上漲 月開銷8萬元家庭每月要多花1,632元

8月CPI年增2.04%，換算成家庭荷包究竟差多少？主計總處以每月消費支出約8萬元家庭試算，若購買的商品與服務維持「相同品質與數量」，今年8月平均每戶支出將比去年同期增加1,632元，其中居住、教養娛樂及交通通訊，是增加金額最大的三類支出。

最低工資喊漲 中層受薪族「有變相減薪剝奪感」

最低工資審議會月底登場，可望連十一年調漲，預計突破三萬元。對月薪略高於三萬元的受薪階級，沒感受到薪水上漲，眼看著最低工資的那條線逐漸追上自己的月薪總額，「有變相減薪的剝奪感」。有低薪族為省錢，買超商減價食物省錢，結果還吃到問題油食品，「無語問蒼天」。

商總籲先調打工族時薪 勞團、學者反對

最低工資審議會將於廿四日登場，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議。全國商業總會理事長許舒博日前受訪曾表示，基本工資調漲對傳產、移工影響較大，主張與其整體性調升最低工資月薪，不妨思考調高打工族時薪，照顧經濟相對弱勢族群；不過，勞團、學者都抱持反對意見。

最低工資破3萬能緩解生活？北漂族：別負債就很了不起 還是要吃i珍食

最低工資審議會9月24日審議，預計將調漲，金額可望破3萬元。北部月薪3萬元的青年認為，公司應該要跟著漲薪，否則自己就變成最低薪資一族，也有北漂族感嘆物價追不上薪水漲幅，又要租房、還學貸、生活消費，不要負債就已經很了不起了。

連11漲！最低工資審議24日登場 有望衝破3萬元大關

勞動部今表示，最低工資審議會將於24日召開。由於賴清德總統8月甫表態，明年最低工資有望突破3萬元，加上行政院長卓榮泰也曾預告，外界預料最低工資連續第11年調漲勢在必行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。