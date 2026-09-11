台電首次公開海域生態監測數據 分享逾30年資料助力生態研究

台電今日與台灣生物多樣性資訊聯盟委員會（TBIA）簽署合作意向書（MOA），建立夥伴關係，台電將陸續公開累積逾30年的海域生態監測數據，明年上架至TBIA整合平台，供大眾查詢應用，共享長期累積的生態監測成果。

台電表示，TBIA聯盟成員橫跨多個部會與學術機構，包含生物多樣性研究所、林業保育署、海洋保育署及經濟部水利署等，透過跨機關、跨領域的資料整合與共享，提升生物多樣性資料的應用價值。

台電指出，台灣有許多重要電力設施依海而建，例如大型電廠須利用海水進行熱交換，為評估電廠運轉對周邊海域生態環境的影響，台電自早期即與研究團隊合作進行海域生態監測，國內第一個大型海域生態研究計畫便是以核一廠附近的海域生態為對象，後續台電將生態共生的實踐逐步擴展至其他電力場域，累積數十年海洋生態調查數據。

台電表示，此次與TBIA合作，使電力場域在扮演國家發展電力基地的同時，也成為國家級保育與科研的重要資產，讓台灣生態資源地圖更加豐富完整。