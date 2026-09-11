快訊

獨／3大通訊行iPhone 18 Pro預購優惠懶人包！0元入手、送千元折抵金、遲到給1千

血濺家門！北市國中旁1女剛出門就中彈 槍手疑有共犯接應

抗癌多年復發…90年代「鬼王」胃癌病逝享壽62歲 妻悲慟證實

聽新聞
0:00 / 0:00

台電首次公開海域生態監測數據 分享逾30年資料助力生態研究

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電早期即與研究團隊合作進行海域生態監測，累積數十年海洋生態調查數據。圖／台電提供
台電早期即與研究團隊合作進行海域生態監測，累積數十年海洋生態調查數據。圖／台電提供

台電今日與台灣生物多樣性資訊聯盟委員會（TBIA）簽署合作意向書（MOA），建立夥伴關係，台電將陸續公開累積逾30年的海域生態監測數據，明年上架至TBIA整合平台，供大眾查詢應用，共享長期累積的生態監測成果。

台電表示，TBIA聯盟成員橫跨多個部會與學術機構，包含生物多樣性研究所、林業保育署、海洋保育署及經濟部水利署等，透過跨機關、跨領域的資料整合與共享，提升生物多樣性資料的應用價值。

台電指出，台灣有許多重要電力設施依海而建，例如大型電廠須利用海水進行熱交換，為評估電廠運轉對周邊海域生態環境的影響，台電自早期即與研究團隊合作進行海域生態監測，國內第一個大型海域生態研究計畫便是以核一廠附近的海域生態為對象，後續台電將生態共生的實踐逐步擴展至其他電力場域，累積數十年海洋生態調查數據。

台電表示，此次與TBIA合作，使電力場域在扮演國家發展電力基地的同時，也成為國家級保育與科研的重要資產，讓台灣生態資源地圖更加豐富完整。

台電 生態

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

智慧經營／大亞電線電纜董事長沈尚弘 築起韌性電網防火牆

世紀民生搶攻AI無人機！從飛控大腦到無人船　布局非紅供應鏈新商機

大東電營收／8月4.82億元年減7％ 台電訂單遞延 手握百億訂單需求仍強

台汽電8月營收年增12倍

相關新聞

最低工資審議日拍板！9月24日揭曉 估漲幅5%起跳

勞動部11日表示，最低工資審議會將於9月24日（周四）舉行，也就是中秋節的前一天。政府已連續十年調升最低工資，今年最低工資月薪為新台幣29,500元，時薪也達196元。根據賴清德總統、行政院長卓榮泰多次公開說法，明年最低工資月薪一定超過3萬元。

中秋節、教師節四天連假 勞動部提醒：出勤應給加倍工資

勞動部提醒，9月25日中秋節及9月28日教師節均為國定假日，依照《勞動基準法》第37條規定，均應休假，工資依照同法第39條規定，應由雇主照給。雇主如徵得勞工同意於國定假日出勤，工資應依法加倍發給。

台電首次公開海域生態監測數據 分享逾30年資料助力生態研究

台電今日與台灣生物多樣性資訊聯盟委員會（TBIA）簽署合作意向書（MOA），建立夥伴關係，台電將陸續公開累積逾30年的海域生態監測數據，明年上架至TBIA整合平台，供大眾查詢應用，共享長期累積的生態監測成果...

IG推搜尋提醒 青少年重複查自我傷害字詞將通知家長

隨著新學期展開，青少年面對課業與人際壓力難免出現情緒起伏。社群平台Meta宣布在台灣推出全新「家長搜尋提醒」功能，當青少...

台股盤中跌逾900點　失守月線及46000點關卡

美伊戰事未停帶動油價攀近5個月新高，美股齊跌，台股今天盤中跌逾900點，最低至45964點，失守月線約46017點，也跌...

「大老婆條款」正式入法！財政部盤點遺贈稅4大修法變革

俗稱「大老婆條款」的遺產稅新制正式上路。總統11日修正公布《遺產及贈與稅法》部分條文，未來計算配偶剩餘財產差額分配請求權時，被繼承人死亡前2年內贈與配偶的財產，將視為被繼承人現存財產納入計算，解決過去「課遺產稅時算進去、計算配偶權益時卻可能不算」的不對稱問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。