最低工資審議日拍板！9月24日揭曉 估漲幅5%起跳

勞動部11日表示，最低工資審議會將於9月24日（周四）舉行，也就是中秋節的前一天。政府已連續十年調升最低工資，今年最低工資月薪為新台幣29,500元，時薪也達196元。根據賴清德總統、行政院長卓榮泰多次公開說法，明年最低工資月薪一定超過3萬元。

主計總處日前大幅上修今年經濟成長率至9.64%、消費者物價指數（CPI）年增率為1.93%，兩項指標將牽動2027年最低工資調幅，外界預期漲幅5%起跳，呈連11年調升。根據預估，最低工資月薪將來到30,975元、調升1,475元；時薪206元，調升10元。

勞動部7月底已先召開最低工資諮詢聯席會議，勞方委員表示，最低工資的初衷是保障基層勞工，因此經濟成長的果實應合理分享給勞工；其次，儘管最低工資已連續十多年調漲，但勞方特別呼籲各界應持續關注「剛出社會的青年勞工起薪」，以及「非典型勞工」所面臨的薪資困境。

資方委員明確表示「支持合理、適度地調整最低工資」，但強調必須建立在完整且充足的數據基礎上。並提醒，美國日前公布301調查結果，且歐盟也祭出禁止強迫勞動的相關規範，台灣身為出口導向經濟體，必須加快接軌國際趨勢，落實公平招募、降低強迫勞動風險，以免對出口貿易造成衝擊。

勞動部分享「最低工資調整 對勞動市場及經濟之影響」結果，2026年最低工資調漲3.18%，調查顯示沒有顯著的負面影響。不過學者建議，針對批發零售業、住宿餐飲業等就業人數龐大、且領取最低工資比例較高的行業，報告應做更深度的解讀。

對於最低工資調漲，衝擊中小微企業經營成本，勞動次長李健鴻日前坦言，台灣產業發展不均衡。為了協助業者轉型並因應成本挑戰，歷經數個月的跨部會研商，將提出「中小微企業產業升級發展條例」修正草案。經濟部已表達，將於10月份將修正草案送到立法院審議。