聽新聞
0:00 / 0:00

最低工資審議會9月24日召開 挑戰月薪破3萬

中央社／ 台北11日電

勞動部今天表示，今年最低工資審議會將於9月24日在勞動部召開，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議明年最低工資，外界預估將連續第11次調漲，月薪可望突破新台幣3萬元。

根據最低工資法規定，勞動部必須於每年第3季召開最低工資審議會；現行最低工資為月薪2萬9500元、時薪196元。

勞動部今天已經發出開會通知，115年最低工資審議會議將於9月24日早上10時於勞動部召開。

依照過往審議會調幅默契，消費者物價指數（CPI）及經濟成長率為主要參考標的，根據主計總處公布8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.04%，而經濟成長率部分，主計總處日前也上修今年至11.05%。

此外，總統賴清德、行政院長卓榮泰日前有多次表態，明年最低工資月薪應該會突破3萬，因此最低工資預期將連續第11年調漲。

最低工資 月薪 勞動部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

卓榮泰：政策推進仰賴府院配合 感謝總統信任支持

雲林首例合法罷工權 日商艾杰旭員工爭調薪5％…資方：從未拒絕改善

丟頭路怎養孩？失業勞工子女扶助金申請開跑 孩讀私校每人補助2.6萬

他畢業首份工作月薪6萬遭家人嫌低 全網看傻：全台平均薪資才47K

相關新聞

24日審議…明年最低工資可望連11漲 調幅上看5%

勞動部昨預告，今年最低工資審議會將於本月廿四日登場。由於賴清德總統上月甫表態，明年最低工資有望突破三萬元，加上行政院長卓榮泰也曾預告，外界預料最低工資連續第十一年調漲勢在必行，調幅更可望上看百分之五。換算下來，月薪將增加一四七五元，來到三萬九七五元；時薪若提高十元，則將來到二○六元。

8月CPI年增率上漲 月開銷8萬元家庭每月要多花1,632元

8月CPI年增2.04%，換算成家庭荷包究竟差多少？主計總處以每月消費支出約8萬元家庭試算，若購買的商品與服務維持「相同品質與數量」，今年8月平均每戶支出將比去年同期增加1,632元，其中居住、教養娛樂及交通通訊，是增加金額最大的三類支出。

最低工資喊漲 中層受薪族「有變相減薪剝奪感」

最低工資審議會月底登場，可望連十一年調漲，預計突破三萬元。對月薪略高於三萬元的受薪階級，沒感受到薪水上漲，眼看著最低工資的那條線逐漸追上自己的月薪總額，「有變相減薪的剝奪感」。有低薪族為省錢，買超商減價食物省錢，結果還吃到問題油食品，「無語問蒼天」。

商總籲先調打工族時薪 勞團、學者反對

最低工資審議會將於廿四日登場，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議。全國商業總會理事長許舒博日前受訪曾表示，基本工資調漲對傳產、移工影響較大，主張與其整體性調升最低工資月薪，不妨思考調高打工族時薪，照顧經濟相對弱勢族群；不過，勞團、學者都抱持反對意見。

最低工資破3萬能緩解生活？北漂族：別負債就很了不起 還是要吃i珍食

最低工資審議會9月24日審議，預計將調漲，金額可望破3萬元。北部月薪3萬元的青年認為，公司應該要跟著漲薪，否則自己就變成最低薪資一族，也有北漂族感嘆物價追不上薪水漲幅，又要租房、還學貸、生活消費，不要負債就已經很了不起了。

連11漲！最低工資審議24日登場 有望衝破3萬元大關

勞動部今表示，最低工資審議會將於24日召開。由於賴清德總統8月甫表態，明年最低工資有望突破3萬元，加上行政院長卓榮泰也曾預告，外界預料最低工資連續第11年調漲勢在必行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。