最低工資審議會9月24日召開 挑戰月薪破3萬

勞動部昨預告，今年最低工資審議會將於本月廿四日登場。由於賴清德總統上月甫表態，明年最低工資有望突破三萬元，加上行政院長卓榮泰也曾預告，外界預料最低工資連續第十一年調漲勢在必行，調幅更可望上看百分之五。換算下來，月薪將增加一四七五元，來到三萬九七五元；時薪若提高十元，則將來到二○六元。

2026-09-12 00:00