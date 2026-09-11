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IG推搜尋提醒 青少年重複查自我傷害字詞將通知家長

中央社／ 台北11日電
社群平台Meta宣布在台灣推出全新「家長搜尋提醒」功能，當青少年在短時間內重複嘗試搜尋與自殺或自我傷害相關的字詞時，Instagram將開始通知台灣使用監護功能的家長。路透
社群平台Meta宣布在台灣推出全新「家長搜尋提醒」功能，當青少年在短時間內重複嘗試搜尋與自殺或自我傷害相關的字詞時，Instagram將開始通知台灣使用監護功能的家長。路透

隨著新學期展開，青少年面對課業與人際壓力難免出現情緒起伏。社群平台Meta宣布在台灣推出全新「家長搜尋提醒」功能，當青少年在短時間內重複嘗試搜尋與自殺或自我傷害相關的字詞時，Instagram將開始通知台灣使用監護功能的家長。

Meta今天發布新聞稿說明，理解家長收到此類提醒時可能感到不安，且絕大多數青少年不會嘗試在Instagram上搜尋自殺和自我傷害的內容。但若青少年搜尋此類字詞時，Instagram將導向能提供支持的資源與求助專線，並確保家長在孩子重複嘗試搜尋此類內容時收到通知，協助家長在孩子感到迷惘或需要支持時及早察覺。

Meta指出，此類提醒將透過App通知與電子郵件等管道發送，點擊通知後將開啟全螢幕訊息，說明其青少年已在短時間內重複嘗試在Instagram搜尋與自殺、自我傷害或暗示想傷害自己相關的字詞。家長也可以選擇查看專家資源，了解如何與孩子開啟對話。

為避免通知過於頻繁導致「警報疲勞」，進而削弱機制的保護力，Meta深入分析平台搜尋數據，並諮詢自殺與自我傷害諮詢小組專家意見，在「及時介入」與「避免過度干擾」之間取得適當平衡。當青少年在短時間內重複搜尋相關敏感字詞時，才會啟動提醒機制。

此外，為迎接新學期到來，Meta建議家長協助孩子建立健康數位習慣。例如與孩子一起了解青少年帳號的安全防護，包括不公開帳號、使用時間限制及內容篩選機制；善用「睡眠模式」將通知靜音並自動回覆訊息，減少深夜干擾；青少年帳號每天使用滿60分鐘會提供溫馨提示，引導青少年留意使用時間。

除了留意上網時間，青少年在社群接觸到的內容同樣關鍵。青少年帳號自動設定為適合13歲以上的內容體驗，主動過濾與隱藏敏感或高風險貼文。家長也可與孩子共同討論數位使用規範，透過「家庭中心」了解孩子的使用時間與互動對象，促進良好的親子溝通。

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