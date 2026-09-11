台股盤中跌逾900點　失守月線及46000點關卡

俗稱「大老婆條款」的遺產稅新制正式上路。總統11日修正公布《遺產及贈與稅法》部分條文，未來計算配偶剩餘財產差額分配請求權時，被繼承人死亡前2年內贈與配偶的財產，將視為被繼承人現存財產納入計算，解決過去「課遺產稅時算進去、計算配偶權益時卻可能不算」的不對稱問題。

2026-09-11 10:44