聽新聞
0:00 / 0:00
台股盤中跌逾900點 失守月線及46000點關卡
美伊戰事未停帶動油價攀近5個月新高，美股齊跌，台股今天盤中跌逾900點，最低至45964點，失守月線約46017點，也跌破46000點整數關卡。
11時11分左右，加權指數為46078點，下跌862點，跌幅1.8%，成交金額新台幣4525億元。
台積電盤中最低2405元，跌45元；聯發科低點4560元，下挫160元；台達電跌80元至1595元；鴻海（2317）下挫4元至247元。
友達開低走低，盤中低點29元，下挫7%，成交逾29萬張，位居第1；群創也是成交熱門股，最低47.25元，跌逾4%。另外，晶圓代工廠聯電達139元，下挫3.5元；邏輯晶片與記憶體代工廠力積電為70.2元，跌逾4%，都是成交量較大個股。
美伊戰事未停，油價上漲至近5個月新高，台塑化開高走低翻黑，回到平盤86.2元附近；台塑、台化跌逾1%，南亞挫約4%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。