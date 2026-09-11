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台股盤中跌逾900點　失守月線及46000點關卡

中央社／ 台北11日電
台股今天盤中跌逾900點，最低至45964點，失守月線約46017點，也跌破46000點整數關卡。聯合報系資料照片
台股今天盤中跌逾900點，最低至45964點，失守月線約46017點，也跌破46000點整數關卡。聯合報系資料照片

美伊戰事未停帶動油價攀近5個月新高，美股齊跌，台股今天盤中跌逾900點，最低至45964點，失守月線約46017點，也跌破46000點整數關卡。

11時11分左右，加權指數為46078點，下跌862點，跌幅1.8%，成交金額新台幣4525億元。

台積電盤中最低2405元，跌45元；聯發科低點4560元，下挫160元；台達電跌80元至1595元；鴻海（2317）下挫4元至247元。

友達開低走低，盤中低點29元，下挫7%，成交逾29萬張，位居第1；群創也是成交熱門股，最低47.25元，跌逾4%。另外，晶圓代工廠聯電達139元，下挫3.5元；邏輯晶片與記憶體代工廠力積電為70.2元，跌逾4%，都是成交量較大個股。

美伊戰事未停，油價上漲至近5個月新高，台塑化開高走低翻黑，回到平盤86.2元附近；台塑、台化跌逾1%，南亞挫約4%。

台股 月線 美伊

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