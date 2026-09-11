「大老婆條款」正式入法！財政部盤點遺贈稅4大修法變革

俗稱「大老婆條款」的遺產稅新制正式上路。總統11日修正公布《遺產及贈與稅法》部分條文，未來計算配偶剩餘財產差額分配請求權時，被繼承人死亡前2年內贈與配偶的財產，將視為被繼承人現存財產納入計算，解決過去「課遺產稅時算進去、計算配偶權益時卻可能不算」的不對稱問題。

這項修法源自憲法法庭113年憲判字第11號判決。依現行遺贈稅制度，被繼承人死亡前2年內贈與配偶、各順序繼承人及其配偶的財產，死亡後原則上仍須併入遺產總額課徵遺產稅。

不過，過去計算配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額時，被繼承人生前已經贈與配偶的財產，因為死亡時已不在被繼承人名下，可能無法視為現存財產計算。也就是說，同一筆財產在課遺產稅時被「加回來」，計算配偶可以主張的剩餘財產差額分配請求權時卻未必能算，引發租稅公平及財產權保障爭議。

此次修法因此明定，被繼承人死亡前2年內贈與配偶的財產，在計算配偶剩餘財產差額分配請求權扣除數額時，視為被繼承人的現存財產，讓兩邊計算基礎趨於一致，也就是外界俗稱的「大老婆條款」。

除了「大老婆條款」，這次修法也處理死亡前2年贈與其他特定親屬的課稅問題。未來這類財產併入遺產總額課稅時，將依各受贈財產占遺產總額比例計算「擬制遺產稅額」，並由各受贈人擔任納稅人，避免相關稅負全落在繼承人身上。

此外，針對被繼承人死亡後，遺產權屬才經法院判決確定的案件，也新增申報期間及核課期間起算日規定。

繳稅方式也同步放寬。過去遺贈稅應納稅額必須達30萬元以上才能申請分期繳納，此次修法刪除30萬元門檻；同時增訂繼承人可採多數決方式，以遺產中的存款繳納稅款。不過，受贈人若要以遺產抵繳或繳納擬制遺產稅額，仍須取得全體繼承人同意。

財政部表示，此次修法主要是落實憲法法庭113年憲判字第11號判決意旨，兼顧繼承人及受遺贈人的財產權與租稅公平，同時讓遺產稅申報、繳納更便利。