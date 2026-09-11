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臺大講座兩人談AI焦慮…蔡明忠：享受慢學 蔡英文：人性無可取代

經濟日報／ 記者林勁傑歐芯萌／台北報導
前總統蔡英文（右）及富邦集團董事長蔡明忠出席臺大「椰林講座」座談。臺大／提供
前總統蔡英文（右）及富邦集團董事長蔡明忠出席臺大「椰林講座」座談。臺大／提供

前總統蔡英文與富邦集團董事長蔡明忠昨（10）日重回母校臺大同台演講。蔡明忠談到當年防疫險賠償900億元，直言是配合政府政策調整，想起父親的話就當做功德，他也調侃：「政府欠我們一個獎章。」對於AI時代定位，蔡明忠勉勵學子在AI焦慮下「放慢腳步、享受慢學」。

臺大自2023年起設立「椰林講座」，昨講座邀請蔡英文及蔡明忠，以「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」為題和師生對談。期間他們針對跨域思維與AI時代定位分享洞見。蔡英文指出，科技始終無法取代人性，法律既是專業亦是回應社會秩序的社會科學。

蔡英文表示，她跟大學同學蔡明忠從同一間教室出發，後來走上很不一樣的路；蔡明忠從企業、金融跟產業發展的角度，看到台灣經濟變化；她則從學術、經貿談判、政府治理，到後來自己都沒想到擔任總統。最有意思的不是誰看見的台灣比較正確，而是由不同視角拼出更完整的台灣。

蔡明忠則勉勵學子在AI焦慮下「放慢腳步、享受慢學」，他以蔡英文從政而成為總統，他從商也小有成就為例，認為法律人從扎實的邏輯訓練出發，未來有無限的發展空間。唯有深刻認識自我的長處與短處，並將各階段經驗化為成長養分，才能在變局中建立無可替代的定位。

此外，蔡明忠提到，政府怕發展紅利是否落實全民共享及產業平衡，但他常勸政府不要太擔心，中間一定有淘汰，但他認為，不接受保護的企業之後才能長存。企業要求的是公平競爭，只要環境公平，台灣企業的韌性是世界數一數二。

蔡明忠 蔡英文 人性

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