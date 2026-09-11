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政院3+3壯大中小企 經部預告修正轉型升級發展條例

經濟日報／ 記者歐芯萌江睿智／台北報導
為壯大中小微企業，經濟部昨（10）日於行政院會預告，將於立法院新會期提出《中小微企業轉型升級發展條例》修正草案。聯合報系資料照
為壯大中小微企業，經濟部昨（10）日於行政院會預告，將於立法院新會期提出《中小微企業轉型升級發展條例》修正草案。聯合報系資料照

為壯大中小微企業，經濟部昨（10）日於行政院會預告，將於立法院新會期提出《中小微企業轉型升級發展條例》修正草案，將推出「3+3」戰略，即三策略、三配套，其中透過大幅加碼租稅優惠，鼓勵中小微企業升級轉型。

經濟部昨日預告《中小微企業轉型升級發展條例》修正草案，祭出新增設備投抵、加碼研發投抵、及員工增僱、加薪減除率等四大租稅優惠，每年減稅利益約50.9億元，估計約4,000家業者，4.3萬人次受惠，並帶動500億元投資。

中小微租稅優惠擴大
中小微租稅優惠擴大

「3+3」戰略包含數位轉型、淨零轉型、通路發展等三策略，搭上優惠貸款、租稅優惠、信保加碼等三配套。

經濟部表示，全國中小微企業有171.6萬家，其中公司、有限合夥型態約有68.6萬家、占40%；獨資、合夥等型態約有102.9萬家、占六成，像是餐飲、百貨、攤商等，散布在商圈、市場等。這次中小微升級條例修正案，全面擴大對微型店家與在地經濟的照顧。

值得注意的是，四大租稅優惠仍限定公司、有限合夥型態才能適用，約68.6萬家。經濟部次長何晉滄表示，台灣稅制上，租稅優惠須適用公司、有限合夥法人型態，要有查定課稅、要有獲利等條件才能適用。此外經濟部強調，公司要有投入研發、要有投資設備等意願，才能適用。

經濟部強調，一家業者，不論是適用任何條例租稅優惠，例如，A公司投資抵減適用產創條例，研發投抵用中小微條例，全部享有租稅優惠不得高於當年應繳納營所稅之50%；若是單條之適用，則不得高於當年應繳納營所稅之30%。

經濟部表示，這次修法大幅放寬設備投資與研發創新的租稅優惠。其中，智慧機械、AI、數位及淨零轉型設備抵減門檻，相較於產業創新條例的100萬元大幅調降至25萬元，並首度將服務業所需的「數位管理系統」與「委外研發支出」納入適用範圍，當年度研發抵減率亦調升至20%。

在「增僱員工租稅優惠」方面，適用年齡從原先的「24歲以下、65歲以上」放寬至「29歲以下、55歲以上」，擴大適用範圍。另為實質鼓勵企業照顧基層員工，「員工加薪租稅優惠」的加成減除率提高至200%。

經濟部 政院 立法院

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