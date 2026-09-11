川普再度點名台灣 喊課晶片稅…政院：爭取半導體優惠不變

美國總統川普再度點名台灣，宣稱要對台灣晶片課徵高關稅。行政院昨（10）日表示，台美在今年1月已簽署投資備忘錄（MOU），載明半導體232關稅優惠待遇，未來會持續透過政府對政府（G2G）機制，協助企業與美協商，來享有免稅配額等優惠。

行政院表示，有關台美經貿合作，今年初已簽署MOU，爭取到多項關稅優惠待遇，例如非半導體232關稅優惠已生效，未來努力爭取尚未推出的半導體232關稅優惠待遇維持不變，已與美方清楚載明在備忘錄當中。

至於川普數度針對台灣，揚言要課晶片重稅，外界質疑是否還能稱「台美關係很好」？行政院發言人李慧芝說明，台美關係及各方面交流，實質成果有目共睹，政府也會持續讓各界了解我方跟美方之間實質深化的關係。

國科會副主委張振豪表示，我方仍持續做自己該努力做的事情，好好發展產業，例如昨日行政院會提到「晶片驅動-全台半導體核心設施建置及前瞻晶片設計軟體開發」也是如此，晶片研發、未來產業創新發展持續進行。

張振豪表示，我方立場是跟國際合作，成為民主供應鏈的重要角色，希望能夠跟大家一起來合作，持續保持目前的態勢，我方一直很重視與美方關係。台美已簽署MOU，經貿合作持續進行中，台灣持續向美方爭取多項優惠待遇。