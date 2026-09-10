卓榮泰與彰化縣長會談 盼此協調模式有效落實均衡台灣

行政院發言人李慧芝10日表示，「均衡台灣」是賴清德總統的施政願景，也是行政院長卓榮泰上任以來積極推動的重要政策。對於地方政府提出的建設需求，行政院將依中央與地方權責分工及法定程序，提供必要的專業協助。

李慧芝表示，針對彰化縣政府近期提出的地方發展規劃，卓榮泰10日與彰化縣長王惠美及縣府團隊會談，朝野立委陳秀寶、謝衣鳳與王安祥也一併與會；卓榮泰表達中央支持地方建設的立場，也就行政團隊目前掌握的相關建設規劃與推動情形進一步說明，並凝聚中央與地方共識。

李慧芝指出，此次交流有助於中央與地方進一步聚焦建設議題、強化合作，讓「均衡台灣」政策更有效落實。卓榮泰也期待，此次協調模式，能成為未來中央地方合作的參考，在依法行政及權責分工的基礎上，加速計畫推動，並為後續地方執行創造更順暢的條件。

李慧芝補充說明，在此次首長會談前，行政院副秘書長阮昭雄已於9月2日先行與彰化縣副縣長周傑會商，針對縣府所關注之議題進行初步盤點與跨部會對焦，為10日卓榮泰與王惠美凝聚政策共識奠定基礎。