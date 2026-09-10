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台澳紐經貿合作擴大 生技、半導體與綠能成新亮點

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

澳洲紐西蘭商會（ANZCham Taiwan）10日晚間舉行「2026澳洲紐西蘭商業大獎」，約230位政府及台澳紐商界代表出席，表揚過去一年促進台灣與澳洲、紐西蘭在貿易、投資、科技及產業合作具突出貢獻的企業與組織。商會表示，近年台澳紐經貿合作已從傳統食品、能源與原物料，進一步拓展至生技醫療、半導體再生能源及循環經濟等領域。

澳洲紐西蘭商會指出，2025年台灣為澳洲第九大貨品及服務出口市場，澳洲對台出口總額達175億澳元，雙邊貨品及服務貿易總額達279億澳元，台灣為澳洲第14大貿易夥伴。

澳洲長期是台灣重要的能源、礦產及農產品供應來源，包括煤炭、天然氣、鐵礦砂及牛肉等；近年雙方合作也延伸至生技醫療、再生能源、循環經濟、儲能、農業食品及金融服務。

紐西蘭方面，截至2025年底，台灣為紐西蘭第八大貨品出口市場，去年紐西蘭對台出口達19億紐元，年增23.08%；雙邊貨品貿易總額達28.8億紐元，台灣為紐西蘭第13大貨品貿易夥伴。自2013年《台紐經濟合作協定》（ANZTEC）生效後，合作議題也由農食品擴大至電子商務、供應鏈、環境及再生能源等領域。

今年得獎企業包括艾凡思生技顧問、富可食品、Griffin's Foods、島語地熱顧問、V Resource及Galaverse，合作內容橫跨臨床試驗、食品通路、地熱、電池回收，以及半導體、衛星通訊等領域。

澳洲紐西蘭商會理事長張維夫表示，真正支撐台澳紐關係向前發展的，是企業間累積的夥伴關係、信任與共同願景。商會執行長劉少浡則表示，今年得獎企業規模及產業雖各不相同，共同點都是將跨境合作轉化為具體成果。

生技 綠能 半導體 澳洲 再生能源 紐西蘭 台灣

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