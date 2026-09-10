中火1、2號燃煤機組拆除獲支持 經濟部：提早於10月啟動

經濟部今天開會審查台電台中電廠1、2號燃煤機組拆除許可案。國營司說明會議結論，與會單位皆同意拆除規劃，並支持拆除工作提早於10月啟動。

國營司今天透過新聞稿表示，經濟部今天召開台電台中發電廠既有1、2號燃煤機組特種建築物拆除許可案審查會議，由經濟部國營司司長胡文中主持，台電由副總經理盧景煌率團出席，台中市府派員與會。

台電表示，拆廠前置工作均已充分準備，全力推進增氣減煤的能源轉型里程碑；台中市府出席代表也於會中促請台電盡速完成拆除。

胡文中於會中指出，國營司將依照會議研商結果立即報請經濟部核定，並提醒台電，關於拆除高度達252公尺煙囪與大型建物的工程，絕不能為了趕工期而忽視工安。

經濟部強調，行政院已宣示台中電廠將於2034年底完成無煤供電，推動以氣換煤是中央與地方共識，兼顧區域供電安全與改善空氣品質的最佳解方。經濟部將督促台電未來持續以工安第一、環保優先的行動兌現減煤承諾，也呼籲台中市府盡速核發台電申請新建機組操作許可，與中央攜手邁向永續無煤願景。