快訊

山東青島貨輪火災…25名失聯者全數尋獲 均無生命體徵

北醫助理教授抱摸女下屬噁稱「父愛」丟飯碗 逆轉獲賠81萬薪水

聽新聞
0:00 / 0:00

中火1、2號燃煤機組拆除獲支持 經濟部：提早於10月啟動

中央社／ 台北10日電
經濟部今天開會審查台電台中電廠1、2號燃煤機組拆除許可案。國營司說明會議結論，與會單位皆同意拆除規劃，並支持拆除工作提早於10月啟動。圖／本報資料照片
經濟部今天開會審查台電台中電廠1、2號燃煤機組拆除許可案。國營司說明會議結論，與會單位皆同意拆除規劃，並支持拆除工作提早於10月啟動。圖／本報資料照片

經濟部今天開會審查台電台中電廠1、2號燃煤機組拆除許可案。國營司說明會議結論，與會單位皆同意拆除規劃，並支持拆除工作提早於10月啟動。

國營司今天透過新聞稿表示，經濟部今天召開台電台中發電廠既有1、2號燃煤機組特種建築物拆除許可案審查會議，由經濟部國營司司長胡文中主持，台電由副總經理盧景煌率團出席，台中市府派員與會。

台電表示，拆廠前置工作均已充分準備，全力推進增氣減煤的能源轉型里程碑；台中市府出席代表也於會中促請台電盡速完成拆除。

胡文中於會中指出，國營司將依照會議研商結果立即報請經濟部核定，並提醒台電，關於拆除高度達252公尺煙囪與大型建物的工程，絕不能為了趕工期而忽視工安。

經濟部強調，行政院已宣示台中電廠將於2034年底完成無煤供電，推動以氣換煤是中央與地方共識，兼顧區域供電安全與改善空氣品質的最佳解方。經濟部將督促台電未來持續以工安第一、環保優先的行動兌現減煤承諾，也呼籲台中市府盡速核發台電申請新建機組操作許可，與中央攜手邁向永續無煤願景。

中火 燃煤機組 台電 台中 經濟部 電廠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中火燃煤1、2號機10月開拆 「拆4、拆6」爭議今不討論

經部：10日討論提前拆除中火2部燃煤機組 盼台中市府同意

中火爭議 盧秀燕：增氣拆煤一比一發照

中火拆煤爭議 台電：從未承諾拆6部燃煤機組

相關新聞

核二重啟安檢可望提前 龔明鑫：確保人員安全就可以

核二廠重啟有進展，台電表示，乾貯設施測試結果10月即可完成測試並送核安會審查，爭取年底前取得乾貯運轉執照，台電同時打算爐心移出部分用過燃料棒後，就啟動反應爐的自主安全檢查作業，速度比經濟部原本安排的還要快。經濟部長龔明鑫表示，只要人員安全可以確保就可以。

核二爐心移除部分燃料就搶先安檢 台電：獲原廠奇異支持

核二廠重啟有進展，核二廠乾貯施已取得核安會熱測試許可，下周就會將用過核燃裝桶移入乾貯場，台電打算爐心移出部分用過燃料棒後，就啟動反應爐的自主安全檢查作業，速度比經濟部原本安排的還要快。經濟部長龔明鑫表示，只要人員安全可以確保就可以。

中火1、2號燃煤機組拆除獲支持 經濟部：提早於10月啟動

經濟部今天開會審查台電台中電廠1、2號燃煤機組拆除許可案。國營司說明會議結論，與會單位皆同意拆除規劃，並支持拆除工作提早...

創投公會理事長改選 數發部前部長黃彥男出任

中華民國創業投資商業同業公會（創投公會）今天完成理事長改選，由數發部前部長黃彥男當選第十屆理事長。創投公會表示，新一屆理監事團隊上任後，將延續公會長期推動產業發展的基礎，並從政策倡議、產業深化與國際鏈結等面向，強化台灣創投產業的整體競爭力。

運動部ASPN成發 助攻台灣運動新創接軌國際

運動部於APEC倡議「APEC運動政策網絡（ASPN）」運動科技創新加速器計畫，近日舉行第三期培訓成果發表會。此屆擴大辦理規模，共吸引來自亞洲、歐洲、澳洲及美洲等10國、20組國內外優秀團隊參與培訓，角逐包含最大獎「運動部獎」在內的九個獎項。

森崴能源高層異動 董座郭台強解任、新任人選待定

森崴能源（6806）10日公告董事長職務異動，原任董事長郭台強解任，新任人選待定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。