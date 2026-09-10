創投公會理事長改選 數發部前部長黃彥男出任

中華民國創業投資商業同業公會（創投公會）今天完成理事長改選，由數發部前部長黃彥男當選第十屆理事長。創投公會表示，新一屆理監事團隊上任後，將延續公會長期推動產業發展的基礎，並從政策倡議、產業深化與國際鏈結等面向，強化台灣創投產業的整體競爭力。

創投公會指出，黃彥男在數發部長任內積極推動數位經濟發展，並以算力、資料、人才、行銷及資金五大政策工具，推動數位產業生態系發展。黃彥男具備產官學經驗，其專業能力深受公私部門信任。他表示，前任理事長邱德成過去促成諸多有利創投及新創發展的政策，他將延續其精神，發揮政府與產業之間的協調角色。

創投公會表示，未來將朝三大方向精進，首先是持續優化創投制度。創投是支持新創企業從早期創意走向規模化成長的重要資本力量，公會將促使租稅環境及相關法規接軌產業發展，讓資本更有效率地投入新創企業。同時，公會將深化與各部會的合作，包括持續執行「國發基金創業天使投資方案」、「加強投資花東地區中小企業服務計畫」、「新北新創之星挑戰賽」、「創業綻放計畫」，以及「TiBOOST 創新大步計畫」等中央與地方育成專案，並促進「校友創投基金」等政策發展，協助拓展新創資金來源。

其次，深化資本市場與創新產業的鏈結。創投公會近年成功推進「產業創新條例」修法、創新板改革及金融鬆綁等制度優化，未來將進一步強化從早期投資到公開市場的完整資本支持體系。公會也將透過具指標性的「台灣創投暨私募投資年會」，以及連結新創與創投的「創創燒羽球賽」等特色活動，使產業交流更加密切。公會也透過「創創燒Podcast」、Instagram、LINE、Facebook、LinkedIn及電子報等多元管道強化溝通訊息，提升創投產業能見度。

第三，強化國際鏈結。創投公會在今年與日、韓、星等國建立合作關係的基礎上，將拓展與亞洲及國際創投組織、投資機構及創新生態系的交流，一方面協助臺灣新創走向世界，另一方面吸引國際資本落地臺灣。

創投公會表示，未來將以「鏈結資本、接軌國際、驅動創新」為重要發展方向，凝聚創投產業力量。面對全球產業與資本版圖快速變化，公會將以更開放、更國際化的視野，為創投產業創造更具發展性的環境，讓資本成為推動臺灣創新與產業升級的重要力量，進一步提升臺灣在全球創新資本市場的競爭力。