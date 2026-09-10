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核二爐心移除部分燃料就搶先安檢 台電：獲原廠奇異支持

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
核二廠。聯合報系資料照
核二廠。聯合報系資料照

核二廠重啟有進展，核二廠乾貯施已取得核安會熱測試許可，下周就會將用過核燃裝桶移入乾貯場，台電打算爐心移出部分用過燃料棒後，就啟動反應爐的自主安全檢查作業，速度比經濟部原本安排的還要快。經濟部長龔明鑫表示，只要人員安全可以確保就可以。

台電解釋，因應室外乾貯場完工，台電於今年4月與原廠美商奇異公司經審慎討論及安全性評估後，希望優先將部分使用過後的燃料棒取出，提早放入反應爐檢測儀器，以獲得比較長的安全檢查準備期，獲得美商原廠認可支持。

經濟部去年11月原本表示，爐心用過燃料棒要先清空才能進行自主安檢，不過，台電有最新規畫，希望爐心燃料部分出後，就開始進行自主安全檢查，但移出多少燃料就可以先做哪些檢查，仍需與核安會確認。

龔明鑫10日受訪時也鬆口表示，還是要以安全為重，爐心燃料棒如果沒有拿出來，人員要進去安檢也是滿危險的，拿掉一部分後，只要是安全的就可以，「可以確保安全的情況下」就可以處理，他強調最重要的就是人員安全。

台電說明，包括燃料移置方式及自主安全檢查作業的安排，規劃皆以安全為最大前提，且仍需經過核安會同意，強調無任何趕辦或急就章之情。

核二 台電 奇異 核安會 龔明鑫

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