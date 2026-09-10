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運動部ASPN成發 助攻台灣運動新創接軌國際

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

運動部於APEC倡議「APEC運動政策網絡（ASPN）」運動科技創新加速器計畫，近日舉行第三期培訓成果發表會。此屆擴大辦理規模，共吸引來自亞洲、歐洲、澳洲及美洲等10國、20組國內外優秀團隊參與培訓，角逐包含最大獎「運動部獎」在內的九個獎項。

獲獎團隊將獲運動部全額贊助參與國際知名運動科技論壇與展會，並可免費進駐台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena），媒合國內外知名運動產業，加速連結全球市場，讓國際看見我國在運動創新的軟實力。

運動部次長楊啓文表示，ASPN為我國2016年在APEC架構下倡議成立，是少數以「運動」為主題且由我國主導的政策網絡。為強化台灣在運動科技與AI優勢，自2023年推動加速器計畫；2025年運動部成立後更進一步擴增培訓名額至20組，盼以台灣為起點，串聯全球運動新創生態圈。

此次參加發表會的團隊有來自美國、西班牙、荷蘭、匈牙利及我國等10個國家，運動科技新創產品包羅萬象，從運動數據分析、智慧運動設備、結合運動的沉浸式娛樂體感遊戲、及協助高齡族群提升運動表現的APP，充分展現國內外在運動新創領域累積的量能。

在經過激烈的審查後，共選出九組優秀團隊，最大獎項運動部獎由來自來台灣的閃動格子（CyberCube）、致點科技（Locus Sports）及維特魯威運動科技（Vitruvian）獲得，獲得國內外評審一致讚賞，顯現台灣運動新創的發展能量。

運動部指出，運動已不侷限於賽事，亦是科技、創新及創意融合落地的重要場域。將持續透過ASPN網絡串聯國內外相關資源，建構以我國為主的ASPN運動新創生態圈。

運動部 運動 APEC 規模

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