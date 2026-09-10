運動部成立周年…再添ESG里程碑 攜手企業擴大永續影響力

運動部成立滿周年，運動與企業永續發展（ESG）接軌有新進展。台灣證券交易所於7日修正發布「上市上櫃公司永續發展實務守則」，將「運動賽事活動或運動產業」納入企業可投入資源的制度性範疇。

未來，上市上櫃公司可透過捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願服務等方式支持運動，讓企業「挺運動」從單次支持，逐步走向更長期、多元且具制度連結的永續行動。

運動部表示，過去大眾最為熟悉企業支持運動多是贊助賽事、支持選手或公益捐贈，未與企業永續治理及長期發展策略產生制度性連結。

透過ESG評鑑制度，企業未來能用更多方式參與運動發展，不論是支持職業及業餘運動團隊、運動員培訓、運動科學及醫療防護，或投資運動科技、智慧場館、品牌IP及綠色賽事，也可以投入場館改善、適應運動、高齡運動、地方運動教育及全民賽事等領域。

運動部指出，希望透過制度引導，企業可依自身資源與永續策略，選擇適合的投入方式，也讓相關成果更容易被衡量與揭露。

運動部表示，此次制度推進有賴金融監督管理委員會證券期貨局及台灣證券交易所的支持與專業協助。今年1月30日，運動部與台灣證券交易所合作，將「運動平權」列入第一屆ESG評鑑G-32指標實務範例，鼓勵企業投入資源改善無障礙運動環境、推動共融運動、賽事參與及運動輔具等領域。

此次再將「運動賽事活動或運動產業」納入「上市上櫃公司永續發展實務守則」，企業支持運動的制度連結也由運動平權進一步延伸至整體運動發展，涵蓋全民運動、競技運動及運動產業，逐步建構更完整的企業參與環境。完成制度接軌後，將進一步建立企業支持運動的具體參考方向。

運動部預計自今年10月起，配合ESG評鑑相關作業程序，持續與台灣證券交易所研商「企業支持運動發展」納入ESG評鑑單一指標相關內容，包括企業支持運動的具體作法、投入成果衡量方式及參與成效揭露原則等，讓企業知道「可以怎麼做、成果如何算、成效如何被看見」。

運動部強調，企業支持運動不只是贊助一場比賽或一位選手，也能結合科技、人才、服務及產業優勢，從競技運動、運動產業到全民運動，創造更廣泛的社會影響力。未來運動部將持續深化跨機關合作，完善企業參與運動發展的制度環境，邀請更多企業加入Team Taiwan。