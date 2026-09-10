快訊

一圖看降雨分布！東北季風一波接一波 北東2地區明天雨勢較大

質疑蔡英文博士論文不存在！彭文正打官司想確認真偽 今判敗訴確定

北市民宅地基下陷1.5米…員工吃午飯逃劫 里長爆：一個月前就有異樣

聽新聞
0:00 / 0:00

雷虎合作中科院推微型渦輪噴射引擎 前進美國軍工市場

中央社／ 台北10日電

雷虎科技今天宣布與國家中山科學研究院於8月20日簽署合作備忘錄，雙方就「微型渦輪噴射引擎製作與測試技術」展開合作，推動台灣無人載具關鍵動力與核心零組件自主化，並強化非紅供應鏈能量，將在10月赴美參展。

雷虎科技透過新聞稿說明，本項合作直接對應雷虎「鐵三角」Persistent Dominance系列在動力端的核心需求。系列中的渦輪噴射型號PapaDelta PD-136jTurbojet，規劃搭載中科院CS-80微型渦輪噴射引擎；同系列另有搭載雷虎250cc活塞引擎型號。兩型共用同一鋁合金沖壓成型機體，由雷虎子公司科建鋁船承製，以模組化機體搭配不同動力，兼顧量產一致性與任務彈性。

雷虎表示，第一視角自殺攻擊無人機（FPV）為亞洲首家取得美國國防部Blue UAS認證，此次合作聚焦無人載具核心動力，中科院提供長期累積的國防科研與技術研發能量，雷虎則投入無人載具平台設計、系統整合、製造與量產經驗，共同研議技術深化與應用路徑。

後續技術執行、授權與合作細節，將依個別項目另行協議並簽訂契約；相關組裝、生產與製造作業原則上在台灣進行，以進一步深化國內研發、製造及關鍵供應鏈能力。

雷虎指出，PapaDelta PD-136j Turbojet規劃於今年10月赴美國華盛頓參加美國陸軍協會軍工展（AUSA），向國際市場展示台灣在低成本、可量產巡飛無人機與自主動力鏈上的整合成果。

中科院 軍工 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／伊朗捕獲美軍高科技無人潛艇！五角大廈淡化：舊型號已故障

晶創台灣軟硬體建置 卓榮泰：重點打造半導體EDA產業鏈平台

工研院院士：從四面向打造台灣成為全球可信賴的AI無人載具輸出國

世紀民生搶攻AI無人機！從飛控大腦到無人船　布局非紅供應鏈新商機

相關新聞

川普又又又點名台灣晶片該課重稅200%！行政院回應了

美國總統川普9日在選舉造勢大會中再度點名台灣，批前任「愚蠢的總統」讓晶片產業「跑到台灣」，主張台灣晶片早就應該要課重稅，課到100%、200%都可以。對此，行政院表示，我方將透過跟美國政府所建立的制度性機制，協助我方企業持續跟美方協商，來享有免稅配額、爭取清單排除機制。

從同間教室走上不一樣的路！蔡英文談蔡明忠：見證台灣經濟變化

前總統蔡英文表示，她跟同學蔡明忠從同一間教室出發，後來走上很不一樣的路。蔡明忠從企業、金融跟產業發展的角度，看到台灣經濟變化。她則從學術、經貿談判、政府的治理，到後來自己都沒想到擔任的總統。最有意思的，不是誰看見的台灣比較正確，而是由不同視角拼出更完整的台灣。

森崴能源高層異動 董座郭台強解任、新任人選待定

森崴能源（6806）10日公告董事長職務異動，原任董事長郭台強解任，新任人選待定。

台捷中小企業合作升級 商研院攜捷克協會簽 MOU

台灣企業布局中東歐再添合作平台。商業發展研究院（CDRI）9日在捷克布拉格與捷克中小企業暨手工業協會（AMSP ČR）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將聚焦企業媒合、共同創新、研發、投資及供應鏈鏈結，並鎖定智慧醫療、潔淨無人機、自主系統等領域，協助台灣企業進入捷克及中東歐市場。

核二重啟安檢可望提前 龔明鑫：確保人員安全就可以

核二廠重啟有進展，台電表示，乾貯設施測試結果10月即可完成測試並送核安會審查，爭取年底前取得乾貯運轉執照，台電同時打算爐心移出部分用過燃料棒後，就啟動反應爐的自主安全檢查作業，速度比經濟部原本安排的還要快。經濟部長龔明鑫表示，只要人員安全可以確保就可以。

核二重啟有望加速？傳台電移出部分燃料棒將啟動自主安檢 經長回應

媒體報導，台電日前透露，核二乾式貯存設施已取得熱測試許可，下周將首度實際裝入用過核燃料，台電並希望移出部分用過燃料棒，就啟動反應爐再運轉前的自主安檢。對此，經濟部長龔明鑫10日說，一切以人員安全為原則。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。