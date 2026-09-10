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台捷中小企業合作升級 商研院攜捷克協會簽 MOU

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
商研院董事長許添財（左2）。商研院／提供
商研院董事長許添財（左2）。商研院／提供

台灣企業布局中東歐再添合作平台。商業發展研究院（CDRI）9日在捷克布拉格與捷克中小企業暨手工業協會（AMSP ČR）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將聚焦企業媒合、共同創新、研發、投資及供應鏈鏈結，並鎖定智慧醫療、潔淨無人機、自主系統等領域，協助台灣企業進入捷克及中東歐市場。

商研院9日在布拉格展開產業交流行程，上午先與外貿協會布拉格貿易投資中心、捷克台灣商會、新東向合作夥伴及台灣智慧醫療產業代表進行五方交流，下午則由商研院董事長許添財與AMSP ČR董事長Josef Jaroš代表雙方簽署MOU。

商研院表示，與會各方認為，台捷產業合作不宜僅停留在產品輸出、參展或單次商務媒合，而應從在地需求出發，建立涵蓋市場分析、產業媒合、投資落地及共同開發的長期合作架構。

依規劃，商研院將主責市場與產業數據分析及商業模式規劃，把捷克端提出的需求轉化為可評估及執行的合作方案，再結合台灣企業的技術、產品與服務，協助業者從傳統產品拓銷，進一步走向共同開發、在地合作及長期市場經營。

許添財表示，台灣具有半導體、人工智慧（AI）硬體及先進電子產業優勢，捷克則具備精密工程、航太、工業製造與軟體開發基礎，雙方產業具互補性。商研院因此提出以「Trust as a Service（信任即服務）」為核心概念，希望結合雙方產業優勢，在歐洲建立具公信力的「Trust Hub（信任樞紐）」。

下午簽署MOU的AMSP ČR，會員涵蓋製造、工業、軟體、數位科技及醫療等產業。商研院表示，透過此次合作，可進一步連結捷克在地中小企業網絡，建立台灣企業進入捷克及中東歐市場的合作管道。

產業布局方面，雙方將以智慧醫療交流為起點，逐步延伸至潔淨無人機、自主系統等領域，由台灣發揮研發、核心智慧財產（IP）及資安技術優勢，結合捷克精密製造、客製化與歐洲區域部署能力，並推動歐盟法規、資安及數位產品護照等制度對接。

駐捷克台北經濟文化代表處代表陳立國也到場見證MOU簽署。商研院表示，後續將持續結合捷克在地產業組織、台商網絡及台灣產業能量，透過需求盤點、數據分析、商業模式設計及企業媒合，推動台灣企業在捷克落地，並以捷克作為拓展中東歐市場的合作據點。

捷克 MOU 中小企業

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