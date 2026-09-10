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核二重啟安檢可望提前 龔明鑫：確保人員安全就可以

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
核二廠自主安全檢查不必等爐心用過燃料全數取出即可啟動？經濟部長龔明鑫表示，只要人員安全可以確保就可以。記者陳儷方／攝影
核二廠自主安全檢查不必等爐心用過燃料全數取出即可啟動？經濟部長龔明鑫表示，只要人員安全可以確保就可以。記者陳儷方／攝影

核二廠重啟有進展，台電表示，乾貯設施測試結果10月即可完成測試並送核安會審查，爭取年底前取得乾貯運轉執照，台電同時打算爐心移出部分用過燃料棒後，就啟動反應爐的自主安全檢查作業，速度比經濟部原本安排的還要快。經濟部長龔明鑫表示，只要人員安全可以確保就可以。

經濟部去年11月底核定台電的核電廠現況評估報告，拍板核二廠、核三廠具備再運條件，台電今年3月向核安會提出核三再運轉計畫，並同步啟動自主安全檢查，而核二的再運轉計畫雖然還未送出，但其自主安全檢查看來已不必等到爐心用過燃料棒全數退出才能啟動了。

經濟部去年11月原本表示，爐心用過燃料棒要先清空才能進行自主安檢，不過，台電有最新規畫，希望爐心燃料部分出後，就開始進行自主安全檢查，但移出多少燃料就可以先做哪些檢查，仍需與核安會確認。

龔明鑫10日受訪時也鬆口表示，還是要以安全為重，爐心燃料棒如果沒有拿出來，人員要進去安檢也是滿危險的，拿掉一部分後，只要是安全的就可以，「可以確保安全的情況下」就可以處理，他強調最重要的就是人員安全。

核二廠1號機爐心有624束燃料、燃料池有4808束；2號機爐心有624束、燃料池有4812束。台電日前在核二廠內進行核安演習時表示，已收到核安會同意乾貯設施熱測試公文，下周就會開始從1號機移出燃料，預計10月完成熱測試，希望今年底取得乾貯設施使用執照。

此外，9月電價審議會是否會將711億元追加預算納入考量，龔明鑫說，會把所有的資訊提供給電價審議會，讓審議會做最後判斷，至於委員會怎麼決定，要讓委員有空間討論。

核二 龔明鑫 台電

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