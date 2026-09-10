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核二重啟有望加速？傳台電移出部分燃料棒將啟動自主安檢 經長回應
媒體報導，台電日前透露，核二乾式貯存設施已取得熱測試許可，下周將首度實際裝入用過核燃料，台電並希望移出部分用過燃料棒，就啟動反應爐再運轉前的自主安檢。對此，經濟部長龔明鑫10日說，一切以人員安全為原則。
龔明鑫表示，核電重啟，最後原則就是安全，只要人員安全確保，至於是否在移出部分用過燃料棒，就啟動反應爐再運轉前的自主安檢作業，交由台電決定並說明。
先前，經濟部及台電曾表示，須待核二爈芯燃料棒完全移除後，再進行自主安全檢查，原預估在2027年中啟動自我安全檢查。現在傳出，台電盼移出部分燃料棒之後，就啟動自主安全檢查。
台電核二室外乾貯設施已於2026年1月完工，因此台電早在已於2025年10月提出乾貯試運轉計畫。核安會已於2026年2月完成審查，台電3月進行冷測試，接著進行熱測試，估計約4個月完成測試。台電日前受訪表示，目前乾貯設施已取得核安會「熱測試」許可，下周將首度實際裝入用過核燃料。
台電原預估今年內移除194束，明年上半年再移除430束，因此明年中可以移除1號機爐心，將可進入安全檢查。不過，現在傳出台電在移出部分用過燃料棒後，提早進行自主安檢。
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