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阿布達比主權基金砸10億美元投資瑞幸 龔明鑫：來台須走審查程序
媒體報導阿布達比主權基金宣布注資瑞幸咖啡，交易價值高達10億美元，近期瑞幸咖啡也因為要來台開店而受關注，不過，經濟部長龔明對表示，投審司尚未收到申請，飲料店是兩岸核准投資項目，但仍有必要的審查程序要走，程序並不複雜，建議按此程序提出申請、接受審查即可。
中國連鎖品牌瑞幸咖啡目前尚未在台灣開店，但門市地點外傳是在台北南京復興商圈，先前據傳是以代理方式進軍台灣。龔明鑫10日在業務會報前受訪表示，備代理會讓很多人認為是不是有迴避中資審查的疑慮」，中資來台開飲料店並不是反對項目，既然是可以的，他認為就按照正常程序來審查，這樣最單純。
龔明鑫指出，中資要來台灣開設飲料店，是兩岸核准項目，既然如此，陸資或中資來台就按此方式申請，經由審查程序，審查是否有國安問題、對整體產業可能的影響等必要審查程序。
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