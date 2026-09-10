高齡缺工警報 65歲以上勞參率僅10.2%低於日韓美

少子化、高齡化正逐步改變台灣勞動市場結構。從官方統計觀察，台灣45至49歲勞動力參與率達85%，高於美國及南韓，但到了65歲以上，勞參率卻降至僅10.2%，明顯低於美、日、韓及新加坡。隨國發會長期人口推估顯示台灣人口將持續減少，如何讓中高齡勞動力延長職涯、提高高齡就業參與，已成為因應未來缺工的重要課題。

國發會最新人口推估顯示，台灣總人口預估將於2045年跌破2,000萬人，2075年降至1,215萬人；隨著工作年齡人口規模跟著縮減，未來企業要填補勞動力缺口，除了爭取年輕人才，中高齡及二度就業人口也將扮演更重要角色。

事實上，台灣中高齡勞參率近年已有改善。依據主計總處統計，2024年45至64歲女性勞參率為56.12%、男性79.03%；2025年分別升至56.89%及80.30%，男女均較前一年增加。不過，若進一步與主要國家比較，隨年齡提高，台灣勞參率落後情形也愈趨明顯。

從勞動部公布統計資料來看，2025年台灣45至49歲勞參率為85%，高於美國83.8%及南韓81.8%，但低於日本90.4%及新加坡88.3%；到了65歲以上，台灣勞參率僅10.2%，遠低於南韓40.7%、新加坡32.3%、日本26.5%及美國19.1%，凸顯台灣若要在高齡化下擴大勞動供給，延後退出職場及促進再就業仍有相當改善空間。

據1111人力銀行調查顯示，目前已有四成以上企業面臨缺工，其中以服務業最為明顯；另依1111人力銀行資料庫統計，今年8月標示「二度就業友善」的工作機會達46,951筆，較去年同期增加10%。若從產業別觀察，二度就業友善職缺以餐飲、住宿服務、批發、零售及一般服務業最多。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，面對未來勞動人口持續減少，企業不妨從「重新設計工作」的角度出發，針對二度就業及中高齡者設計更符合不同人生階段需求的職務內容，也可以協助員工提前規劃「職涯第二人生」，將既有經驗轉換成另一種職涯價值，使中高齡勞工累積多年的專業得以繼續留在職場。