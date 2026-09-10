國發會：114年民間參與公共建設簽約金額 突破3800億創高

國發會今天說明「兆元投資國家發展方案」階段成果，114年民間參與公共建設簽約金額突破新台幣3800億元，創下歷史新高。另外，國發會表示，數發部今年公告AI算力中心BOO案，首波有2家業者通過資格審查並完成公聽會，預計年底前完成簽約，投資總金額合計約430億元。

國發會、財政部及金管會共同推出「兆元投資國家發展方案」，透過創新促參機制、優化投融資條件及增加公共建設金融商品，提升民間資金投入國家建設的誘因。國發會表示，兆元方案啟動至今，已完成64項法規鬆綁。

國發會公布，114年民間參與公共建設簽約金額突破3800億元、永續發展債券發行規模達2090億元，雙雙創下歷史新高。115年截至8月底，民間參與公共建設案已簽約84件，投資金額約1153億元，發行永續發展債券規模達914億元。

國發會說明，兆元方案已針對數位建設成立專案小組積極推動，數發部主動函釋具公共建設屬性的AI算力中心及相關服務，促參專案辦公室媒合民間業者及政府合作辦理促參，再由財政部將相關標的納入重大公共建設範圍，享有租稅優惠，成功推動首例AI算力中心公共建設指標促參示範案例，打造公私協力創新模式。

國發會表示，數發部4月公告徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案，首波共3家業者申請，其中2家通過資格審查並完成公聽會，預計年底前完成簽約，投資總金額合計約430億元；8月也啟動第2波政策公告，持續拓增數位建設案源，引導民間參與。

在能源領域，國發會指出，政府已函釋「電力交易平台輔助服務之表後儲能專案計畫」、「綠色低碳資料中心」等標的，屬於配合政策的公共投資，以利保險業適用1.28%的RBC風險係數，投資限額45%等公共建設投資優惠條件。

國發會表示，「能源管理法」部分條文修正案8月經立法院三讀通過，增訂新設或增設的能源大用戶應設置自用發電或儲能設備，也將影響未來AI算力中心整體建設規劃；經濟部、數發部等相關部會將研議擴大函釋AI算力中心配套的能源建設，積極引導民間挹注。

國發會指出，為推動台灣成為人工智慧之島，國家人工智慧戰略特別委員會已宣示主權AI示範應用範疇涵蓋教育、醫療、金融、司法等領域，並考量電力為數位發展的關鍵資源，國發會將援引AI算力中心的成功模式積極推動。

國發會表示，目前優先聚焦「AI智慧應用」及「能源建設」兩大領域，將持續擴大策略性產業適用公共建設投資優惠範疇，並接軌重大公共建設租稅誘因，以租稅優惠進一步強化民間自提促參規劃誘因，公私協力推進數位發展新動能。