陪伴逾12萬名職災勞工走過傷病 勞動部表揚地方服務人員

勞動部長洪申翰9日出席「2026年地方政府職災服務久任人員表揚暨交流座談會」，表揚12位服務年資滿15年以上的地方政府職災服務專業人員(PAS)，感謝第一線夥伴長期以專業與耐心，陪伴職災勞工及其家庭，從權益協助、醫療復健到復工與重返職場，一路提供最即時、最貼近需求的支持。

洪申翰表示，地方職災服務人員(PAS)，正是整個職災支持網絡最重要的第一線力量。從主動聯繫、協助權益保障，到串聯醫療復健、心理、法律、就業及復工等資源，都需要長期累積的專業與經驗。

此次受表揚的12位工作夥伴，服務年資均超過15年，不只是資深，更代表一份長期陪伴職災勞工的承諾。勞動部也期待這些珍貴的第一線經驗持續傳承，轉化為制度精進與服務提升的重要力量。

洪申翰指出，近年勞動部持續強化職災勞工主動服務，整合職災保險給付、重大職災、職業傷病及事業單位通報等資訊，讓服務更早介入、更精準到位。2022年至2025年，整體服務量由9萬2,594人次增加至12萬6,594人次，成長約36.7%。

職業災害可能發生在一瞬間，但對勞工及家庭的影響卻是十分長遠。勞工面對的不只是傷病與工作中斷，也同時承受經濟、醫療、家庭及心理等多重壓力。因此，政府的責任不能只停留在保險給付或補償，更重要的是在勞工最需要的時候及早介入，協助串接各項資源，陪伴他們逐步恢復生活。

洪申翰說，職災重建從來不是單一機關、單一制度就可以完成的工作，而是需要中央、地方、醫療體系、專業服務機構與事業單位共同協力。唯有讓第一線服務夥伴獲得足夠支持，職災勞工才能獲得更完善的照顧，兩者環環相扣。