中小微條例草案10月送立院 經濟部估帶動破百億元效益

經濟部10日於行政院會報告「支持及壯大中小微企業方案」，並將於立法院新會期提出「中小微企業轉型升級發展條例」修正草案。經濟部次長何晉滄表示，預估未來每年有4,000家以上企業來申請，包含研發投資、設備投資，增僱員工加薪的資抵減申請案，粗估帶動效益約100億元以上。

有關中小微企業轉型升級發展條例的公告期程，何晉滄說，今天就會先預告草案，接下來將召開幾場公聽會來廣納大家的意見，預計10月下旬將修正草案送交立法院來審議。

「支持及壯大中小微企業方案」將原「中小微多元振興計畫」全面升級並法制化，配合「中小微企業轉型升級發展條例」修正草案，預計未來八年，由政府加碼投入1,000億元預算撥入「中小微企業轉型升級發展基金」，建立長期、穩定且具制度性的支持體系。

經濟部表示，中小微企業是我國經濟穩定與社會安定的磐石。依據《2025中小企業白皮書》統計，我國中小微企業共達171.6萬家（占全體企業98.9%），吸納全國近八成就業人口（約919.4萬人），承載絕大多數台灣家庭的生計。

此次最大亮點，是將輔導與普惠資源擴及至全國171.6萬家中小微企業，將占比高達六成的獨資與合夥等102.9萬家微型店家納入輔導協助，並推動353處商圈與1,030處公民有市場環境改善，對接高科技供應鏈與數位平台；同時增訂「新創企業培育專章」，提供充沛資金與空間並排除法規障礙。

此次修法大幅放寬設備投資與研發創新的租稅優惠。其中，智慧機械、AI、數位及淨零轉型設備抵減門檻，相較於產業創新條例的100萬元大幅調降至25萬元，並首度將服務業所需的「數位管理系統」與「委外研發支出」納入適用範圍，當年度研發抵減率亦調升至20%。

針對資金需求，政府提供中小微企業簡易申貸、專案貸款與短期利息補貼，並提高中小企業信用保證基金風險擔保，讓缺乏大型擔保品的小微店家也能順利取得轉型所需的關鍵資金。

在「增僱員工租稅優惠」方面，適用年齡從原先的「24歲以下、65歲以上」放寬至「29歲以下、55歲以上」，藉此大力協助青年與中高齡就業。另為實質鼓勵企業照顧基層員工，「員工加薪租稅優惠」的加成減除率，也從原有的 175%提高至200%。

此次新增普惠貸款，不包含30人以上中小微企業，何晉滄解釋，因為30人以上企業還有很多專案型的貸款可利用，在其他保證貸款專案性的方案之中就可使用。此次主要是想系統性照顧到數量龐大的商圈、夜市攤商。