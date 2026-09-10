學生打工安全怎麼看？專家教戰「人事時地物」避風險

近日傳出藥局負責人涉嫌在女大生工讀期間於飲品中下藥，引發社會關注。104人力銀行提醒，學生及年輕求職者若遇到單獨值班、深夜打烊、工作場所封閉等情境，應提高警覺，求職前可從「人、事、時、地、物」五面向檢視工作環境，若遭遇疑似性騷擾，則可透過記錄、蒐證及申訴等方式自保。

104人力銀行法務經理楊宗展指出，學生及社會新鮮人社會經驗與職場歷練相對有限，面對主管、雇主或資深同事時，有時不易判斷哪些行為已超過合理工作互動範圍，也可能因擔心影響排班、時薪或續聘而選擇忍耐。

楊宗展提醒，打工期間有五種風險情境應特別留意，包括頻繁評論外貌、身材，或以性暗示、性別歧視內容開玩笑的「言語越界」；以工作指導為由出現不必要靠近、碰觸的「不當肢體接觸」；利用主管或雇主身分，以排班、薪資、續聘等條件要求私下約會或聚餐的「權力施壓」。

此外，若透過LINE、社群或其他通訊軟體傳送令人不適的訊息、圖片或影片，也屬於「通訊越界」；雇主若要求員工在缺乏必要安全措施的環境中獨處，則可能涉及人身安全風險。尤其單獨值班、深夜下班、偏僻場所或缺乏監視設備等工作環境，都可能增加風險。

求職前也可以透過「人、事、時、地、物」五面向先做功課。其中，「人」是觀察雇主、主管及同事互動方式；「事」是確認工作內容是否需頻繁與特定對象單獨接觸；「時」則應注意清晨、深夜等非一般時段的下班交通與返家方式。

至於「地」，可先確認工作場所是否偏僻、封閉，以及有無監視設備與其他安全措施；「物」則要注意職場是否出現令人感到不適或不安全的物品、影像或訊息，例如不明藥物、不雅圖片等。

若真的遇到疑似性騷擾，楊宗展建議依序採取四項自保行動。首先，只要感到不舒服就應提高警覺；其次盡快記下事發時間、地點及經過，再保留對話紀錄、簡訊、監視器畫面等證據，最後可向雇主或主管機關提出申訴，尋求後續協助。

104指出，依《性別平等工作法》等相關規定，雇主對職場性騷擾負有預防、糾正及提供有效申訴管道的責任。遭遇職場性騷擾時，原則上可先向雇主申訴，若雇主未妥善處理或有其他特殊情況，也可向地方主管機關尋求協助；申訴期限則依行為人身分及申訴人情況而不同，最長可達行為結束後十年。