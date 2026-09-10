壯大中小微方案 卓榮泰：擴至102.9萬家微型商店及商圈、夜市

經濟部10日於行政院會報告「支持及壯大中小微企業方案」，並將於立法院新會期提出「中小微企業轉型升級發展條例」修正草案。行政院長卓榮泰表示，方案由原來偏重工業，擴大到獨資、合夥等服務業，含102.9萬家微型店家，也推動353處商圈及1,030處市場、夜市。

卓榮泰表示，中小微企業是171.6萬家，占我國全體企業比重有98.9%，占就業比例也將近八成，一直都是台灣經濟成長以及社會穩定的重要力量，也長期為國家打造健全的產業供應鏈的基礎。

他提到，去年中小微多元振興發展計畫上路，透過數位轉型、淨零轉型還有通路發展三策略，以及優惠貸款、租稅優惠、信保加碼「三配套」推動，直到今年8月為止，一共諮詢輔導36萬7,150家，核貸金額也高達3,369.6億元，已獲得初步成效。

為了擴大輔導對象、深化輔導策略，政府進一步推動支持及壯大中小微企業方案。

卓榮泰指出，透過將「中小企業發展條例」升級為「中小微企業轉型升級發展條例」，政策方向經由法制化更加穩定，預算也加倍投入，預計八年額外投入新台幣1,000億元，每年預算達到125億元，加速中小微企業全面升級轉型。

擴大輔導對象方面，他說，由原來偏重工業部門的公司及有限合夥，擴大到獨資、合夥等服務業範疇，涵蓋各項經營型態都是輔導對象。而中小微企業轉型升級發展條例的修法，設定以微型企業的健身、小型企業的壯大、中型企業的升級，還有新創企業的拔尖為政策目標。

卓榮泰提到，擴大普惠輔導102.9萬家微型店家，也推動353處商圈，還有1,030處市場、夜市的硬體設施優化，以及消費環境的美化。再加上攤商、攤位的升級輔導，全面加強工作力道，針對農企、新創企業及觀光產業，都納入輔導對象。

卓榮泰表示，在現有數位轉型、淨零轉型以及通路發展三大核心策略之外，這次新架構加入群聚共榮及新創拔尖，擴大為五大策略。數位轉型方面，新增公司體檢及預算力保障；淨零轉型方面，新增設備投資抵減；通路發展方面，新增在地加值、農企協助、全球布局、商圈市場AI轉型。

他說，在群聚共榮方面，協助傳統產業切入高科技供應鏈，以及企業技術傳承。新創拔尖的部分，透過新創產業及創育機構資源，打造創新實驗環境，來帶動海外行銷，讓更多新創企業可以發展成長。另外，現有三配套的部分，也會更加健全。

他指出，提供30人以下中小微企業普惠貸款，為員工加薪可取得額外信保額度，這兩項是原有配套。新增增加僱用基層員工、為基層員工加薪、轉型設備投資抵減、研發支出投資抵減，這四項加碼租稅優惠配套措施，提升轉型升級動能，擴大對微型企業的照顧，全面打造新創雨林生態系。

為強化對中小微企業的支持，卓榮泰請經濟部加速法制作業，盡速辦理草案預告以及公聽會，徵集各界意見，讓修法內容更契合產業界需求，新會期送到立法院來審議。政府將成為中小微企業轉型路上的堅強後盾，全面帶動百工百業的繁榮發展。