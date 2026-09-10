拚中小微企業數位、AI轉型 經濟部祭修法擴大補助與租稅優惠

經濟部今日預告「中小企業發展條例」修正草案，將條例名稱更名為「中小微企業轉型升級發展條例」，擴大對微型店家與在地經濟的照顧，納入地方特色產業、商圈、農企業及觀光旅遊相關業者的轉型升級推動措施，因此將中小企業修正為中小微企業；租稅優惠項目則擴增至投資資訊通信產品、AI產品及服務；加入產業聚落也可享租金管理費等補助。

經濟部指出，近年國際經貿情勢快速變動，全球供應鏈重組、數位科技應用、人工智慧發展、資通安全風險、淨零轉型趨勢、少子女化及高齡化等議題，均對中小企業經營環境造成重大影響。

其中，微型企業資源有限，較一般中小企業更需政策支持，主管機關及各目的事業主管機關研擬相關政策及法規時，應提供其公平及友善支持措施。新創企業則面臨商業化、市場驗證、資金取得、人才延攬及國際鏈結等挑戰，也有必要建立更完整之培育機制。不過，微型及新創規模並未在條例中明訂，而是授權經濟部自訂標準。

原條文對中小企業的輔導或獎勵措施，修正為輔導、補助、獎勵措施，包括研發創新、轉型發展及通路布建、財務融通及輔導、人才延攬培訓及留用、新創企業育等。

租稅獎勵方面，修正草案為加大扶植中小微企業研發創新的力度，將研究發展支出投資抵減率上限當年度抵減者由15％提高至20％，及自當年度起3年內抵減者由10％提高至15％，以強化租稅激勵誘因。但抵減金額仍以不超過應納營所稅額30％為限。

在轉型發展及通路布建方面，新增鼓勵AI及數位化應用、補助數位化管理及資安管理、推動服務業導入數據分析及智慧流程、培訓員工數位技能等協助中小微企業數位及智慧轉型事項。

同時也協助中小微企業淨零轉型，節能、儲能均可補助，媒合綠電服務、導入碳盤查等碳管理機制並補助驗證費用、鼓勵開發低碳製程及產品。

修正草案新增投資智慧機械等設備類的抵減租稅，中小微企業對智慧機械、第五代行動通訊系統、資通安全產品或服務、人工智慧產品或服務、數位管理產品或服務、節能減碳相關硬體、軟體、技術或技術服務等投資，抵減上限為當年度營所稅額的30％。

中小微企業租金也可獲得減免，新增主管機關及各目的事業主管機關為協助中小微企業進駐產業聚落，得提供租金、權利金、管理費、公共設施使用費或其他相關費用之補助、減免等措施。