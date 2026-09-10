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政院拍板！中小微企業加碼租稅優惠 幫逾919萬勞工添加薪誘因

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今日通過支持及壯大中小微企業方案」。聯合報系資料照
行政院會今日通過支持及壯大中小微企業方案」。聯合報系資料照

行政院會今日通過支持及壯大中小微企業方案，透過8年1000億元撥入轉型升級發展基金，建立長期支持制度。新方案將微型店家納入輔導，明定普惠貸款、加薪信保新制，企業增僱、加薪、設備投資、研發創新可享租稅優惠加碼；相關修法預計10月上旬送立法院審議。

賴清德總統今年520就任二周年時，提出8年1000億元加速振興中小微企業計畫，並宣布將現行「中小企業發展條例」升級；經濟部今日向行政院會報告相關方案與修法規畫。

根據2025中小企業白皮書統計，我國中小微企業共達171.6萬家，占全體企業98.9%，吸納全國近8成的就業人口，約919.4萬人，此次方案將原先的中小微多元振興計畫全面升級並法制化，擴大微型店家與在地經濟照顧，並提出策略帶動企業發展、提升租稅優惠誘因。

此次方案與修法的最大亮點，是將輔導與普惠資源擴及至全國171萬6000家中小微企業，將占比高達6成的獨資與合夥等102.9萬家微型店家納入輔導協助，推動353處商圈與1030處公民有市場環境改善，並引進「以大帶小」合作機制，鼓勵標竿企業發揮領航效應，帶領中小微企業對接高科技供應鏈與數位平台。

法案將增訂「新創企業培育專章」，提供充沛資金與空間並排除法規障礙，全力營造創新的實驗環境，培育蓬勃的新創雨林。

為減輕中小微企業升級負擔，修法大幅放寬設備投資與研發創新的租稅優惠。智慧機械、人工智慧、數位及淨零轉型設備抵減門檻，相較於產業創新條例的100萬元大幅調降至25萬元，並首度將服務業所需的「數位管理系統」與「委外研發支出」納入適用範圍，當年度研發抵減率亦調升至20%。

針對資金需求，政府預計提供中小微企業簡易申貸、專案貸款與短期利息補貼，並提高中小企業信用保證基金風險擔保，讓缺乏大型擔保品的小微店家順利取得轉型所需的關鍵資金。

針對中小微企業因應人才需求，法案加碼留才與徵才誘因。在增僱員工租稅優惠方面，適用年齡從原先的24歲以下、65歲以上，放寬至29歲以下、55歲以上，協助青年與中高齡就業。

另為實質鼓勵企業照顧基層員工，員工加薪租稅優惠加成減除率，也從原有的 175%提高至200%，企業為基層員工加薪時能享有顯著的租稅減免，舒緩經營成本。

經濟部說，中小微企業轉型升級發展條例修正草案正依法辦理草案預告，並將舉辦公聽會，廣納各界意見，預計於10月上旬送立法院審議。

新制將健全三項配套。圖／行政院提供
新制將健全三項配套。圖／行政院提供

加薪 經濟部 賴清德

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