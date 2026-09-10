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連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

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雙蔡同台對談 蔡英文昔爆料蔡明忠大學常翹課、蔡明忠回應了

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
前總統蔡英文（中）上午在台大與大學同學、富邦集團董事長蔡明忠出席台大椰林講座系列「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」。記者曾學仁／攝影 曾學仁
前總統蔡英文（中）上午在台大與大學同學、富邦集團董事長蔡明忠出席台大椰林講座系列「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」。記者曾學仁／攝影 曾學仁

前總統蔡英文與富邦集團董事長蔡明忠今(10)日重回母校台大校園同台演講，蔡英文兩年前也曾在台大的活動上爆料老師常常叫她把蔡明忠找回來上課。對此，蔡明忠今日笑說：所爆的料不正確，沒上課的情況「只有一、兩次而已」。

蔡明忠大一新鮮人時原就讀東海大學，後來轉學台大法律系與蔡英文同窗，當時期也在台大法律系就讀者進入政壇者眾，例如前法務部長、前陸委會主委邱太三，邱以前就曾回憶當年台大法律系有兩人開車上學，實屬罕見，一位是蔡英文，而班上另外一位會開車上學的正是蔡明忠。

台大舉辦椰林講座系列為全校性專題講座，邀請國內外具卓越成就或國際影響力之學界或企業界人士進行演講與學術交流，今日講者為蔡英文及蔡明忠，主題為「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」，主持人是台大校長陳文章。此場活動一開放報名即秒殺。

蔡英文 蔡明忠 大學

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